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ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
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ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 22:33
Политика
ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Фонд Борьбы с Репрессиями

Москва, 23 сентября. Фонд борьбы с репрессиями в четверг 23 сентября провел первую международную онлайн-конференцию, в ходе которой обсуждались проблемы в области международного права.

В программе форума рассмотрели ошибки в работе правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, незаконные задержания и экстрадиции граждан. В мероприятии приняли участие известные защитники права. Руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада прокомментировала видео издевательств в американской тюрьме Harris County Jail в Хьюстоне, штат Техас.

«Я считаю, что это верх жестокости, и это страшно, что это происходит — когда там? — в 20-м году. И это мужчины и одна женщина! И не давать на это реакцию невозможно! И это происходит повсеместно! Поэтому я прошу вас совместными усилиями дописать сегодняшнее предложение, мы его еще неоднократно отредактируем, безусловно», — обратилась общественница к участникам форума.

Кроме того, правозащитница объяснила суть работы организации. Ее цель — привлечение внимание общественности к нарушениям прав человека. Также Мира поделилась успехами Фонда, которые были достигнуты в Европе и США.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Федеральное агентство новостей  / 

«Сотрудникам ФБР удалось привлечь к ответственности 17 полицейских, отстранить от работ семь сотрудников европейских и американских тюрем, а также добиться компенсации в размере 10 миллионов долларов для семьи одной из жертв», — подчеркнула Тэрада.

Рассказала она и о подробностях нахождения в тюрьмах Соединенных Штатов Америки. По словам руководителя ФБР, она была незаконно вывезена в США. Сначала ее похитило правительство Финляндии, после чего она была отправлена на американскую территорию по сфабрикованному делу.

«Надо мной ежедневно издевались, унижали, подвергали пыткам, спустя год под давлением я была вынуждена подписать признательные показания по обвинению в предварительном сговоре по отмыванию денежных средств. Меня приговорили в результате к 30 месяцам тюремного заключения, и если бы я не подписала признательные показания, я бы получила минимум десять лет тюрьмы», — призналась глава Фонда.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
ИА Политика Сегодня  / Ягудаев Владимир

Поддержал тему незаконного заключения в США и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он считает, что американским правозащитникам необходимо разобраться в истории российского летчика Константина Ярошенко. Сейчас он находится в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.

«На сегодняшний день, если мы возьмем историю с Константином, он был похищен. Мы говорим подобной терминологией, потому что недопустимо, чтобы гражданина экстрадировали до каких-то законных оснований. Здесь можно говорить о похищении, при этом пытки», — подчеркнул Мельников.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Федеральное агентство новостей  / 

Социолог Максим Шугалей заявил, что необходимо разработать механизм, благодаря которому осужденные, находящиеся за границей, могли бы отбывать наказание в том родном государстве. Он считает, что трудности в области международного права связаны с деятельностью Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций, которые не стремятся к «стандартизации заключенных во всем мире».

«Мы принимаем и уважаем их законы, мы гарантируем, что решение суда мы исполним у нас в стране, по нашим, скажем так, законам, чтобы у него была возможность видеться с родственниками», — сказал Шугалей.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Невские Новости  / 

Правозащитница и член совета по правам человека Ева Меркачева отметила, что гражданские права заключенных нарушаются абсолютно в каждом государстве. Она утверждает, что есть правила ЕС, которые прописаны в международных организациях. Однако нет прав, предусмотренных для иностранных граждан в тюрьмах.

«Именно они чаще всего оказываются слабым звеном, потому что они лишены родины, лишены возможности общаться с близкими. Это почти в каждой стране», — сказала участница пресс-конференции.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Prt Scr youtube.com  /  Verkkomedia JanusPutkonen

Главный редактор крупнейшего финского издания UMV-Lehti Янус Путконен в ходе онлайн-конференции ФБР заявил о беззаконии Запада. По его словам, он не может вернуться на родину, поскольку там его ожидает тюремное заключение или даже смерть. В результате ему приходится жить в Донбассе, и для него это самое безопасное место.

«И ситуация [на Западе] ухудшается, многие из моих друзей в тюрьме или убиты. И практически еженедельно получаю вопросы: дает ли Россия какие-то возможности убежища? И сегодня опять один из моих друзей в суде по поводу того, что он сказал. Вчера то же самое случилось с другим другом», — признался журналист.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
vk.com  / Александр Ионов

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов также высказался на тему защиты граждан за рубежом. Он уверен, что совместно с МИД необходимо разработать механизм помощи россиянам, на которых распространилось иностранное правосудие.

«У МИД есть фонд поддержки соотечественников, и он тоже, к сожалению, не всегда может оперативно отреагировать, если нужна какая-то помощь в части оплаты услуг адвоката. На территории США наше посольство может запросить консульский доступ и не более того, и единственным контактом для российского гражданина в пенетрационном учреждении является этот самый консульский доступ», — пояснил правозащитник.

ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Советник губернатора Ленинградской области по международным отношениям Герман Владимиров обсудил появление на Украине секретных тюрем, где долгое время незаконно удерживали и подвергали пыткам людей Он считает, что Киев показал беспрецедентный уровень нарушения прав человека.

«Делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток пыталась добиться соблюдения прав человека, но была вынуждена покинуть Украину. Дело в том, что сотрудники Службы безопасности Украины запретили правозащитникам посещать места, где, предположительно, находились секретные тюрьмы», — отметил политик.

Это произошло 26 мая 2016 года. Спустя несколько месяцев парламентарии из Европы обратились непосредственно к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Его призвали выполнять обязательства по уважению демократии и прав человека. Однако это не дало результата. Официальный Киев проигнорировал обращение.

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Все новости / Политика / ФАН подвел итоги первой международной онлайн-конференции российского ФБР
Ева Меркачева Герман Владимиров фбр янус путконен мира тэрада александр ионов максим шугалей фонд борьбы с репрессиями
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