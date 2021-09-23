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Протестующие проникли в аэропорт города Порт-Судан

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 22:50
Происшествия
Протестующие проникли в аэропорт города Порт-Судан
Федеральное агентство новостей

Хартум, 23 сентября. Группе протестующих удалось пробраться в воздушную гавань города Порт-Судан. Этот аэропорт находится на северо-востоке Судана.

Проникновение протестующих в аэропорт стало причиной приостановки приема и отправки воздушных судов. Активисты выступают против мирного договора, который подписали власти и вооруженные группировки. Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделился источник.

Австралийские сотрудники правоохранительных служб недавно арестовали больше 260 протестующих во время акций. Акции прошли в Сиднее и Мельбурне. Австралийцы выступали против вакцинации и изоляции. Массовые волнения закончились жесткими столкновениями протестующих с правоохранителями.

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