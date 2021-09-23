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Поисковые работы пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 начнутся утром
Происшествия
Поисковые работы пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 начнутся утром
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Петропавловск-Камчатский, 23 сентября. Активная стадия поисковых работ вертолета Ка-27 начнется с наступлением светлого времени суток.

Вертолет Ка-27 пропал около горы Острой на Камчатке. Соответствующей информацией во время беседы с ТАСС поделился источник в авиационных службах.

Недавно стало известно, что экипаж вертолета Ка-27 перестал выходить на связь. По информации журналистов, Ка-27 может принадлежать ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности в данный момент ищут вертолет.

Вертолет санитарной авиации недавно совершил экстренную посадку в Ижевске. Воздушное судно приземлилось на гараж. Очевидцы поделились снимками с места происшествия.

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