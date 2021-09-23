Вертолет Ка-27 перестал выходить на связь на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 сентября. Экипаж вертолета Ка-27 перестал выходить на связь в Камчатском крае.

Источник ФАН в экстренных службах региона подтвердил информацию о том, что вертолет не вышел на связь. Другой информации не поступало. Спасатели МЧС на данный момент поисками не занимаются.

Согласно данным средств массовой информации, воздушное судно может принадлежать Федеральной службе безопасности. Сотрудники ФСБ сейчас ищут вертолет, уточнили источники СМИ.

Ранее сообщалось, что севший на гараж вертолет санавиации в Ижевске сняли на видео. На борту находилось четыре человека.