Генпрокуратура утвердила обвинение по теракту в метро Москвы в 2010 году

Москва, 23 сентября. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении причастного к террористическим атакам 29 марта 2010 году на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры».

Жертвами этих терактов стали 39 человек. Соответствующей информацией поделился пресс-центр надзорного ведомства. Сообщается, что заместитель генерального прокурора России утвердил обвинение по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова, который причастен к терактам в 2010 году в Московском метрополитене.

Нурова обвиняют в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических атак, а также в незаконном изготовлении бомб. Следствие считает, что Нуров выполнял роль связного банды. Он часто возил преступников на собственной машине на встречи и скрывал от правоохранителей участника террористической атаки.

Правоохранители недавно обезвредили в Екатеринбурге группу злоумышленников, которые готовили террористическую атаку. Четверо преступников являются гражданами Таджикистана.