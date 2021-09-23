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Захарова: новые санкции США в отношении России не имеют привязки к реальности
Политика
Захарова: новые санкции США в отношении России не имеют привязки к реальности
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 сентября. Конгресс США «штампует» санкции в отношении России из-за «Северного потока — 2» без их привязки к реальности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала принятие поправки к проекту оборонного бюджета на следующий год Палатой представителей американского конгресса. Документ предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Подобный документ штампуют вообще уже без привязки к реальности, поэтому да, это часть политики сдерживания», — заявила в эфире телеканала «Россия — 1» Захарова.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета, которая ужесточает санкции против суверенного долга России. Документом предлагается запретить американцам осуществлять торговые операции с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке. Поправка будет включена в оборонный бюджет Соединенных Штатов, который, как ожидается, будет одобрен Палатой представителей в конце текущей недели. Торговая палата США призвала отказаться от данной инициативы.

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