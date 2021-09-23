Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»

Член партии «Национальный конгресс» и видный сторонник «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абд аль-Баки Бакрави на текущей неделе стал одной из самых упоминаемых персон в медиапространстве Судана. Он предпринял попытку государственного переворота, который удалось подавить армии совместно с Силами быстрого реагирования и полицией.
Путч 21 сентября связывают со стремлением приверженцев смещенной два года назад власти и радикальных исламистов дестабилизировать восточноафриканскую страну.
Адепт экстремистов и бывшего режима
Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави родился в городе Кости. Будущий организатор захвата власти получил военное образование.
В эпоху правления Омара аль-Башира он занимал несколько должностей в суданской армии и состоял в партии «Национальный конгресс». Последняя была политическим крылом «Братьев-мусульман» и спонсировалась тогдашним руководством страны.
Офицер всегда считался рьяным сторонником президента Аль-Башира и поддерживаемых им исламистов. Поэтому после отстранения лидера от власти в 2019 году карьера Бакрави разрушилась.
Вскоре он начал мобилизовать сторонников. Такие нашлись среди офицеров бронетанковых войск, которые утром 21 сентября ворвались в столицу.
День провалившегося переворота
Во вторник на рассвете несколько вооруженных отрядов под командованием Бакрави приступили к реализации задуманного экстремистами плана. Их первой и, как оказалось, последней целью стал захват нескольких стратегических объектов в Хартуме. Это мосты, телевизионные станции и здание Главного штаба.
Далее, согласно замыслу «Братьев-мусульман», боевики должны были арестовать членов Суверенного совета и министров. К этому шагу они намеревались перейти после получения контроля над важными районами в столице.
انقلاب السودان— Omda Mahdy???????? (@MahdyOmda) September 21, 2021
الدبابات في شوارع الخرطوم الان بينما يستغيث المجلس الحاكم بالمدنيين لانقاذهم#الخرطوم#السودان pic.twitter.com/mXRCfIbUV5
О начале путча транслировали по радио и телевидению. Ряд СМИ прервали вещание и объявили о попытке государственного переворота в Судане. Власти призвали граждан противостоять боевикам.
Вскоре в офис одной из радиостанций ворвались вооруженные лица. Они намеревались передать заявление о перевороте, но им оказали сопротивление.
عاجل ????— عمـوري | 3MORY ???? (@3moryco1) September 21, 2021
توضيحاً منا بعد كثرة الإتهامات أن حركة الشباب الحلوين المسلحة ليس لها اي علاقة بإنقلاب اليوم وان المحاولة الوحيدة منا لإستلام السلطة فشلت قبل ان تبدأ ????#إنقلاب_عسكري #انقلاب_السودان#هروب_مؤقت#عموري #شباب_حلوين pic.twitter.com/WkqecOYWuL
Заполучить контроль над столицей и уж тем более свергнуть действующее правительство сторонникам террористической организации не удалось. Спустя два часа после начала операции мятежников окружили объединенные военные силы, включающие полицию и подразделения Сил быстрого реагирования (СБР).
Вскоре армия заявила о предотвращении попытки переворота и полном контроле над ситуацией. За участие в путче арестовали около 40 вооруженных лиц.
Как позже отметили военные, успех в подавлении заключался в том, что заговор не стал для них неожиданностью. Спецслужбы накануне инцидента получили информацию о планировании переворота. В роковое утро в «центр» оперативно поступили данные о начале мятежа.
Вечером председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел экстренное совещание. Члены Совета безопасности и обороны обсудили ситуацию в стране после неудавшегося путча.
В ходе заседания власти официально назвали зачинщиков мятежа:
«Попыткой государственного переворота руководил генерал-майор Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави, а также 22 офицера».
Ради захвата власти
Министр обороны Ясин Ибрагим в заявлениях журналистам классифицировал произошедшее как попытку государственного переворота. По его словам, предварительное расследование показало, что мятежники преследовали цель захвата власти и подрыва переходного периода.
Глава ведомства сообщил, что во время допроса задержанных удалось выяснить имена остальных участников. Все фигуранты дела арестованы.
Ясин Ибрагим отметил, что попытка госпереворота прервана в короткие сроки. Обошлось без человеческих жертв и материальных потерь.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил на заседании кабинета министров, что попытке смены власти предшествовали «широкомасштабные приготовления». Силы, стоящие за «Братьями-мусульманами», старались дестабилизировать обстановку в стране.
Премьер указал, что именно с участием этих групп связаны недавние закрытие районов нефтедобычи и перекрытие дорог. Кроме того, проводилась кампания против гражданского правительства.
Преступное деяние
К критике путча сторонников «Братьев-мусульман» присоединилась и Генеральная прокуратура. В ведомстве назвали инцидент преступным деянием, угрожающим «чаяниям и надеждам граждан на достойную жизнь».
«Прокуратура осуждает попытку государственного переворота, направленную против законности, конституции и переходных институтов», — говорится в заявлении.
Ведомство подтвердило, что сдержит любого, кто нарушит правопорядок и подвергнет опасности жизни других.