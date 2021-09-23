Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»

Член партии «Национальный конгресс» и видный сторонник «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абд аль-Баки Бакрави на текущей неделе стал одной из самых упоминаемых персон в медиапространстве Судана. Он предпринял попытку государственного переворота, который удалось подавить армии совместно с Силами быстрого реагирования и полицией.

Путч 21 сентября связывают со стремлением приверженцев смещенной два года назад власти и радикальных исламистов дестабилизировать восточноафриканскую страну.

Адепт экстремистов и бывшего режима

Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави родился в городе Кости. Будущий организатор захвата власти получил военное образование.

В эпоху правления Омара аль-Башира он занимал несколько должностей в суданской армии и состоял в партии «Национальный конгресс». Последняя была политическим крылом «Братьев-мусульман» и спонсировалась тогдашним руководством страны.

wikipedia.org / U.S. Navy photo

Офицер всегда считался рьяным сторонником президента Аль-Башира и поддерживаемых им исламистов. Поэтому после отстранения лидера от власти в 2019 году карьера Бакрави разрушилась.

Вскоре он начал мобилизовать сторонников. Такие нашлись среди офицеров бронетанковых войск, которые утром 21 сентября ворвались в столицу.



День провалившегося переворота

Во вторник на рассвете несколько вооруженных отрядов под командованием Бакрави приступили к реализации задуманного экстремистами плана. Их первой и, как оказалось, последней целью стал захват нескольких стратегических объектов в Хартуме. Это мосты, телевизионные станции и здание Главного штаба.

Далее, согласно замыслу «Братьев-мусульман», боевики должны были арестовать членов Суверенного совета и министров. К этому шагу они намеревались перейти после получения контроля над важными районами в столице.

انقلاب السودان

الدبابات في شوارع الخرطوم الان بينما يستغيث المجلس الحاكم بالمدنيين لانقاذهم#الخرطوم#السودان pic.twitter.com/mXRCfIbUV5 — Omda Mahdy???????? (@MahdyOmda) September 21, 2021

О начале путча транслировали по радио и телевидению. Ряд СМИ прервали вещание и объявили о попытке государственного переворота в Судане. Власти призвали граждан противостоять боевикам.

Вскоре в офис одной из радиостанций ворвались вооруженные лица. Они намеревались передать заявление о перевороте, но им оказали сопротивление.

عاجل ????

توضيحاً منا بعد كثرة الإتهامات أن حركة الشباب الحلوين المسلحة ليس لها اي علاقة بإنقلاب اليوم وان المحاولة الوحيدة منا لإستلام السلطة فشلت قبل ان تبدأ ????#إنقلاب_عسكري #انقلاب_السودان#هروب_مؤقت#عموري #شباب_حلوين pic.twitter.com/WkqecOYWuL — عمـوري | 3MORY ???? (@3moryco1) September 21, 2021

Заполучить контроль над столицей и уж тем более свергнуть действующее правительство сторонникам террористической организации не удалось. Спустя два часа после начала операции мятежников окружили объединенные военные силы, включающие полицию и подразделения Сил быстрого реагирования (СБР).

Вскоре армия заявила о предотвращении попытки переворота и полном контроле над ситуацией. За участие в путче арестовали около 40 вооруженных лиц.

Как позже отметили военные, успех в подавлении заключался в том, что заговор не стал для них неожиданностью. Спецслужбы накануне инцидента получили информацию о планировании переворота. В роковое утро в «центр» оперативно поступили данные о начале мятежа.

Вечером председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел экстренное совещание. Члены Совета безопасности и обороны обсудили ситуацию в стране после неудавшегося путча.

В ходе заседания власти официально назвали зачинщиков мятежа:

«Попыткой государственного переворота руководил генерал-майор Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави, а также 22 офицера».

Ради захвата власти

Министр обороны Ясин Ибрагим в заявлениях журналистам классифицировал произошедшее как попытку государственного переворота. По его словам, предварительное расследование показало, что мятежники преследовали цель захвата власти и подрыва переходного периода.

Глава ведомства сообщил, что во время допроса задержанных удалось выяснить имена остальных участников. Все фигуранты дела арестованы.

Ясин Ибрагим отметил, что попытка госпереворота прервана в короткие сроки. Обошлось без человеческих жертв и материальных потерь.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил на заседании кабинета министров, что попытке смены власти предшествовали «широкомасштабные приготовления». Силы, стоящие за «Братьями-мусульманами», старались дестабилизировать обстановку в стране.

Премьер указал, что именно с участием этих групп связаны недавние закрытие районов нефтедобычи и перекрытие дорог. Кроме того, проводилась кампания против гражданского правительства.



Преступное деяние

К критике путча сторонников «Братьев-мусульман» присоединилась и Генеральная прокуратура. В ведомстве назвали инцидент преступным деянием, угрожающим «чаяниям и надеждам граждан на достойную жизнь».

«Прокуратура осуждает попытку государственного переворота, направленную против законности, конституции и переходных институтов», — говорится в заявлении.

Ведомство подтвердило, что сдержит любого, кто нарушит правопорядок и подвергнет опасности жизни других.