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Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»
Весь мир
Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»
Федеральное агентство новостей  / 

Член партии «Национальный конгресс» и видный сторонник «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абд аль-Баки Бакрави на текущей неделе стал одной из самых упоминаемых персон в медиапространстве Судана. Он предпринял попытку государственного переворота, который удалось подавить армии совместно с Силами быстрого реагирования и полицией.

Путч 21 сентября связывают со стремлением приверженцев смещенной два года назад власти и радикальных исламистов дестабилизировать восточноафриканскую страну.

 

Адепт экстремистов и бывшего режима

Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави родился в городе Кости. Будущий организатор захвата власти получил военное образование.

В эпоху правления Омара аль-Башира он занимал несколько должностей в суданской армии и состоял в партии «Национальный конгресс». Последняя была политическим крылом «Братьев-мусульман» и спонсировалась тогдашним руководством страны.

Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»
wikipedia.org  / U.S. Navy photo

Офицер всегда считался рьяным сторонником президента Аль-Башира и поддерживаемых им исламистов. Поэтому после отстранения лидера от власти в 2019 году карьера Бакрави разрушилась.

Вскоре он начал мобилизовать сторонников. Такие нашлись среди офицеров бронетанковых войск, которые утром 21 сентября ворвались в столицу.
 

День провалившегося переворота

Во вторник на рассвете несколько вооруженных отрядов под командованием Бакрави приступили к реализации задуманного экстремистами плана. Их первой и, как оказалось, последней целью стал захват нескольких стратегических объектов в Хартуме. Это мосты, телевизионные станции и здание Главного штаба.

Далее, согласно замыслу «Братьев-мусульман», боевики должны были арестовать членов Суверенного совета и министров. К этому шагу они намеревались перейти после получения контроля над важными районами в столице.

О начале путча транслировали по радио и телевидению. Ряд СМИ прервали вещание и объявили о попытке государственного переворота в Судане. Власти призвали граждан противостоять боевикам.

Вскоре в офис одной из радиостанций ворвались вооруженные лица. Они намеревались передать заявление о перевороте, но им оказали сопротивление.

Заполучить контроль над столицей и уж тем более свергнуть действующее правительство сторонникам террористической организации не удалось. Спустя два часа после начала операции мятежников окружили объединенные военные силы, включающие полицию и подразделения Сил быстрого реагирования (СБР).

Вскоре армия заявила о предотвращении попытки переворота и полном контроле над ситуацией. За участие в путче арестовали около 40 вооруженных лиц.

Как позже отметили военные, успех в подавлении заключался в том, что заговор не стал для них неожиданностью. Спецслужбы накануне инцидента получили информацию о планировании переворота. В роковое утро в «центр» оперативно поступили данные о начале мятежа.

Вечером председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провел экстренное совещание. Члены Совета безопасности и обороны обсудили ситуацию в стране после неудавшегося путча.

В ходе заседания власти официально назвали зачинщиков мятежа:

«Попыткой государственного переворота руководил генерал-майор Абд аль-Баки аль-Хасан Осман Бакрави, а также 22 офицера».

 

Ради захвата власти

Министр обороны Ясин Ибрагим в заявлениях журналистам классифицировал произошедшее как попытку государственного переворота. По его словам, предварительное расследование показало, что мятежники преследовали цель захвата власти и подрыва переходного периода.

Глава ведомства сообщил, что во время допроса задержанных удалось выяснить имена остальных участников. Все фигуранты дела арестованы.

Ясин Ибрагим отметил, что попытка госпереворота прервана в короткие сроки. Обошлось без человеческих жертв и материальных потерь.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил на заседании кабинета министров, что попытке смены власти предшествовали «широкомасштабные приготовления». Силы, стоящие за «Братьями-мусульманами», старались дестабилизировать обстановку в стране.

Премьер указал, что именно с участием этих групп связаны недавние закрытие районов нефтедобычи и перекрытие дорог. Кроме того, проводилась кампания против гражданского правительства.
 

Преступное деяние

К критике путча сторонников «Братьев-мусульман» присоединилась и Генеральная прокуратура. В ведомстве назвали инцидент преступным деянием, угрожающим «чаяниям и надеждам граждан на достойную жизнь».

«Прокуратура осуждает попытку государственного переворота, направленную против законности, конституции и переходных институтов», — говорится в заявлении.

Ведомство подтвердило, что сдержит любого, кто нарушит правопорядок и подвергнет опасности жизни других.

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