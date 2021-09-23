Писатель Осипов оценил риск введения санкций против России после скандала вокруг гандболистов

Санкт-Петербург, 23 сентября. Спортивный комментатор Константин Осипов высказался о возможных последствиях, с которыми российские спортсмены могут столкнуться из-за сотрудничества гандболистов с букмекерами.

Российские гандболисты оказались в центре громких разбирательств во время чемпионата Европы среди юниоров, который прошел в Хорватии в августе. Участников сборной обвинили в сотрудничестве с букмекерами на фоне договорных матчей. Скандал привел к тому, что сразу восемь спортсменов лишились мест в команде: Георгий Кириленко, Максим Найдунов, Дмитрий Кандыбин, Никита Гоголев, Даниил Дмитриев, Максим Ермолин, Дмитрий Фролов, Александр Морозов. Совсем скоро представители ФГР выступят с докладом о борьбе с неспортивными действиями гандболистов.

Медиагруппа «Патриот» пригласила спортивного комментатора Осипова для обсуждения скандала вокруг спортсменов. Писатель объяснил, грозят ли россиянам санкции из-за действий участников сборной.

«Международная федерация может сказать, что это внутренние дела РФ. Нужно смотреть, они укажут на санкции. Какие они могут [ввести] санкции? Они сами достаточно осведомлены. На Западе нет такого понятия как договорная игра. <...> Такой фиксированный результат невыгоден тренерам, владельцам клубов, то есть они больше переживают, что мало рекламы. А значит, такой результат выгоден букмекерам, даже не самим букмекерам, даже их не нужно обвинять, они там принимают ставки», — объяснил эксперт.

Осипов также высказался о предстоящем докладе ФГР. Писатель отметил, что скандал вокруг договорных матчей требует немедленной реакции от федерации, однако ситуация нуждается в тщательном расследовании.

Обозреватель также высказался о поступке спортсменов. Эксперт заявил, что действия гандболистов в некотором роде сравнимы со стрельбой в Перми.