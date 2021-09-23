ЦАР призвала участников Генеральной Ассамблеи ООН к полной отмене оружейного эмбарго

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он заявил о необходимости полной отмены оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении республики.

По мнению политика, санкции препятствуют качественному вооружению правительственной армии (FACA), что негативно сказывается на уровне национальной безопасности:

«Запреты лишают нас возможности защищать мирное население и суверенные территории. Совместными усилиями мы преодолеваем все разногласия. В подтверждение моих слов, я призвал все силы к проведению республиканского диалога. Он позволит вернуть порядок в страну».

Также Туадера в очередной раз выразил благодарность России и Руанде за помощь в борьбе с радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Ранее лидер ЦАР встретился с представителем Всемирного банка и поблагодарил инвесторов за поддержку развития республики.