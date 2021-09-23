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Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева подарила свой голос персонажу мультфильма
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Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева подарила свой голос персонажу мультфильма
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева подарила свой голос персонажу мультфильма
instagram.com  /  @ilana7788

Москва, 23 сентября. Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева попробовала себя в озвучке. Артистка присоединилась к касту актеров дубляжа в мультфильме «Гоу, Феликс».

Комедийная артистка Юрьева попробовала себя в новой творческой сфере и пополнила состав актеров дубляжа в анимационном проекте. Выбор звезды пал на канадский мультфильм «Гоу, Феликс» от режиссера Николя Лэмея — актриса подарила свой голос персонажу тетушки Энни. Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Доброе утро! У меня еще одна мечта в копилочку. В полнометражном мультфильме «Гоу, Феликс», тетушка Энни разговаривает моим голосом», — поделилась актриса.

Помимо Юрьевой, к проекту также присоединились Юрий Стоянов, звезда сериала «Вампиры средней полосы», и Екатерина сСкулкина, экс-участница шоу Comedy Woman. Мультфильм расскажет о юном герое Феликсе, которому предстоит отправиться в увлекательное путешествие. По пути он встретит знаменитую фею Моргану и заведет верных друзей. Российская премьера семейного проекта запланирована на 11 ноября.

Недавно в Сети появилась новая информация о долгожданной экранизации комикса Injustice про Лигу Справедливости. Студии Warner Bros. и DC Comics запланировали ввести рейтинг 18+ из-за сцен насилия, в том числе истории расправы Супермена над Джокером.

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мультфильм уральские пельмени юрьева
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