Захарова осудила Зеленского за сравнение работы ООН с «супергероем на пенсии»

Москва, 23 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за выступление на ГА ООН. Об этом дипломат заявила в эфире телевидения.

Захарова осудила главу Украины за сравнение работы ООН с «супергероем на пенсии». По ее словам, только человек, который ничего не понимает в международных делах, может выступить с таким заявлением.

«Я считаю, это можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации», — подчеркнула представитель МИД в эфире «России-1».

Захарова отметила, что у нее нет ощущения в понимании Зеленским сути произносимых слов. Президент Украины путается в датах, местах и событиях. Такие заявления могут позволить себе люди дурно воспитанные и дурно образованные, заключила дипломат.

Зеленский на ГА ООН решил процитировать президента России Владимира Путина. Однако политик запутался в дате произнесенных российским лидером слов.