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Экс-звезда Comedy Woman Скулкина заявила, что до фигуры мечты ей осталось сбросить килограмм
Шоу-бизнес
Экс-звезда Comedy Woman Скулкина заявила, что до фигуры мечты ей осталось сбросить килограмм
instagram.com  /  @eskulkina

Москва, 23 сентября. Экс-участница Comedy Woman Екатерина Скулкина продолжает делиться с фанатами подробностями своего похудения. В этот раз звезда призналась, что ей осталось сбросить всего килограмм.

Артистка уже давно начала заниматься своей внешностью, что позволило за два года добиться отличных результатов. Скулкина в юмористическом шоу ТНТ отличалась пышными формами, однако сейчас поклонники не сразу ее узнают. В блоге Instagram артистка продолжает рассказывать о своих успехах на пути к фигуре мечты.

«Всего один килограмм отделяет меня от веса мечты. Но думаю, что им я не ограничусь», — призналась звезда, прикрепив фото в спортивном костюме.

Однако не всем фанатам юмористки ее изменения пришлись по душе. Многие в комментариях под постами про фигуру отмечают, что с потерей веса комедиантка потеряла всю свою харизму и обаяние.

К слову, сама артистка всегда была довольна своей внешностью. Комплексы лишние килограммы у юмористки не вызывали. Изменить фигуру она решила только для того, чтобы наладить здоровье.

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звезды фигура скулкина
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