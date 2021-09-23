NI: Россия усилила мощь Черноморского флота на фоне постоянных провокаций Запада

Вашингтон, 23 сентября. Россия увеличила мощь Черноморского флота и укрепила обороноспособность Крыма на фоне ухудшения отношений с Западом. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Военный эксперт Марк Епископос в своей статье отмечает, что ВМФ России начал крупные боевые учения в Черном море. В них принимают участие около 20 кораблей и судов, а также десятки самолетов и вертолетов. Эти маневры стали ответом на постоянные провокации НАТО в регионе, пишет «ПолитРоссия».

«Учения будут включать в себя артиллерийские и ракетные удары с боевой стрельбой по воображаемым целям противника, операции по тралению мин, имитацию морских столкновений, противолодочные задачи и меры противодействия гипотетическому нападению с воздуха», — подчеркнул журналист.

Епископос констатировал, что агрессия Запада не помешала России усилить мощь Черноморского флота. На его вооружении числится огромный ракетный крейсер «Москва» и множество подлодок. Кроме этого, в состав флота были введены сразу три модернизированных фрегата проекта «Адмирал Григорович». Также РФ укрепила обороноспособность Крыма, расположив на полуострове систему противовоздушной и противоракетный обороны.

Ранее адмирал Виктор Кравченко заявил, что страны НАТО получили от России четкий сигнал в ответ на нагнетание обстановки в Черном море. Если Запад продолжит провоцировать Москву, то береговые ракетные комплексы Крыма легко могут отправить неприятеля на дно.