Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 22:11
22:01
Происшествия
Поисковые работы пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 начнутся утром
21:40
Весь мир
Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»
21:32
Происшествия
Вертолет Ка-27 перестал выходить на связь на Камчатке
21:28
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по теракту в метро Москвы в 2010 году
21:26
Политика
Захарова: новые санкции США в отношении России не имеют привязки к реальности
21:17
Весь мир
Торговля влиянием в США: сын Байдена за миллионы долларов предлагал вернуть активы Ливии
21:13
Спорт
Писатель Осипов оценил риск введения санкций против России после скандала вокруг гандболистов
21:12
Весь мир
ЦАР призвала участников Генеральной Ассамблеи ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:11
Общество
Правозащитник Ионов: сотрудничество с МИД позволит обезопасить россиян за рубежом
21:07
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева подарила свой голос персонажу мультфильма
Все новости

Актриса Анастасия Макеева после нервного срыва снова попала в больницу
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева после нервного срыва снова попала в больницу
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 23 сентября. Актрисе Анастасии Макеевой вновь потребовалась помощь врачей после недавней госпитализации. Звезда поделилась кадрами из палаты, где проходит лечение.

Совсем недавно Макеева завершила лечение от кровоизлияния в связки на фоне нервного срыва. Звезда все еще завершает реабилитацию, но уже вернулась в театр ради постановки «Ямы» по произведению Александра Куприна.

Однако недавно артистка вновь оказалась под присмотром медиков. Макеева не раскрыла причину обращения к специалистам, но поделилась видео в Instagram, где показала роскошную палату, в которой проходила процедуру под капельницей.

«Лечись красиво», — заявила артистка.

Фанаты эмоционально отреагировали на пост Макеевой. Некоторых взволновало состояние звезды — они признались, что опасаются срыва выступлений артистки. Однако большинство пожелали скорейшего выздоровления и с юмором отнеслись к палате Макеевой с расписным потолком.

Недавно Макеева поделилась очередным фото в компании мужа Романа Малькова, несмотря на хейт в сторону пары. Артистка призналась, что давно болеет за клуб «Спартак» и потому заставила супруга сфотографироваться с тренером сборной России Валерием Карпиным.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анастасия Макеева после нервного срыва снова попала в больницу
здоровье звезды макеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru