Актриса Анастасия Макеева после нервного срыва снова попала в больницу

Москва, 23 сентября. Актрисе Анастасии Макеевой вновь потребовалась помощь врачей после недавней госпитализации. Звезда поделилась кадрами из палаты, где проходит лечение.

Совсем недавно Макеева завершила лечение от кровоизлияния в связки на фоне нервного срыва. Звезда все еще завершает реабилитацию, но уже вернулась в театр ради постановки «Ямы» по произведению Александра Куприна.

Однако недавно артистка вновь оказалась под присмотром медиков. Макеева не раскрыла причину обращения к специалистам, но поделилась видео в Instagram, где показала роскошную палату, в которой проходила процедуру под капельницей.

«Лечись красиво», — заявила артистка.

Фанаты эмоционально отреагировали на пост Макеевой. Некоторых взволновало состояние звезды — они признались, что опасаются срыва выступлений артистки. Однако большинство пожелали скорейшего выздоровления и с юмором отнеслись к палате Макеевой с расписным потолком.

Недавно Макеева поделилась очередным фото в компании мужа Романа Малькова, несмотря на хейт в сторону пары. Артистка призналась, что давно болеет за клуб «Спартак» и потому заставила супруга сфотографироваться с тренером сборной России Валерием Карпиным.