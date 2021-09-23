«Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились о работе над экологичным топливом

Москва, 23 сентября. «Газпром нефть» и «Аэрофлот» подписали соглашение о совместной работе по созданию авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF на основе растительного сырья.

Горючее окажется пригодным для различных типов воздушных судов, сертифицироваться оно будет по российским и международным стандартам авиационной безопасности. Применение топлива позволит сократить до 80% выбросов парниковых газов, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на "зеленое" топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок. Технологические и научные компетенции "Газпром нефти" позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта», — указал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Партнерство с «Аэрофлотом» включает составление эффективных рецептур продукции. Компании приглашают к участию в проекте производителей российской и иностранной авиатехники.

Представитель «Газпром нефти» Вадим Яковлев ранее заявил, что положения сделки стран — участниц ОПЕК+ устраивают российскую компанию и соответствуют требованиям рынка.