Военнослужащие ВС РФ провели артиллерийские стрельбы в Приморском крае

Хабаровск, 23 сентября. Тактические учения подразделений гаубичного артиллерийского дивизиона завершились на полигоне Барановский в Приморском крае.

Главной целью учений стала отработка готовности военнослужащих к боевым действиям. Во время маневров личный состав отработал задачи по уничтожению условного противника из 122-мм гаубиц Д-30 с закрытых огневых позиций, а также по прямой наводке. Дальность стрельбы составляла около пяти километров. Артиллеристы поразили более десяти мишеней, которые имитировали командно-штабные машины и пусковые установки «вражеских» ракетных комплексов.

Все поставленные задачи были выполнены на «хорошо». Завершив учения, подразделения вернулись в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО отработали воздушную разведку РХБ в рамках контрольной проверки по итогам маневров «Запад-2021». Всего в маневрах приняли участие 500 военнослужащих, а также 120 единиц вооружения и специальной техники.