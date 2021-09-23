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Российские покупатели стали больше интересоваться европейской недвижимостью
Экономика
Российские покупатели стали больше интересоваться европейской недвижимостью
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Покупатели из России стали демонстрировать повышенную активность на европейском рынке жилья.

Недвижимость в Испании, Португалии, Греции и Кипре востребована у граждан России из-за отложенного спроса и пересмотра ряда зарубежных паспортных программ, пишет «Коммерсантъ».

Интерес россиян к получению вида на жительство и гражданства европейских стран объяснила эксперт Henley & Partners Полина Кулешова. По ее сведениям, активность покупателей из РФ находится на более высоком уровне, чем до пандемии коронавируса.

Рынок испытывает сильное влияние закрытых границ и миграционной политики: порядка 80% сделок по приобретению недвижимости сопровождаются получением гражданства.

В самой России спрос на apeнду жилoй нeдвижимocти увеличился на 25% по сравнению с прошлогодними показателями. Это обусловлено подорожанием квартир и повышением ипотечных ставок.

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