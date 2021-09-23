Российские покупатели стали больше интересоваться европейской недвижимостью

Москва, 23 сентября. Покупатели из России стали демонстрировать повышенную активность на европейском рынке жилья.

Недвижимость в Испании, Португалии, Греции и Кипре востребована у граждан России из-за отложенного спроса и пересмотра ряда зарубежных паспортных программ, пишет «Коммерсантъ».

Интерес россиян к получению вида на жительство и гражданства европейских стран объяснила эксперт Henley & Partners Полина Кулешова. По ее сведениям, активность покупателей из РФ находится на более высоком уровне, чем до пандемии коронавируса.

Рынок испытывает сильное влияние закрытых границ и миграционной политики: порядка 80% сделок по приобретению недвижимости сопровождаются получением гражданства.

В самой России спрос на apeнду жилoй нeдвижимocти увеличился на 25% по сравнению с прошлогодними показателями. Это обусловлено подорожанием квартир и повышением ипотечных ставок.