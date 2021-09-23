Александра Трусова снялась с произвольной программы на этапе КР по фигурному катанию

Сызрань, 23 сентября. Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова не выступит в произвольной программе на первом этапе Кубка России.

Лидировавшая после короткой программы на этапе КР в Сызрани Александра Трусова отказалась продолжать выступление на турнире. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР). Представители организации опубликовали расписание стартового порядка завтрашних соревнований. Фамилия 17-летней Трусовой отсутствует в стартовом протоколе произвольной программы.

Причины снятия фигуристки с соревнований не сообщались. Несмотря на падение во время исполнения короткой программы, Трусова набрала 74,53 балла и опередила Елизавету Туктамышеву. Третий результат показала Вероника Яметова.

Ранее Александра Трусова выиграла турнир серии «Челленджер» в американском Норвуде. По результатам короткой и произвольной программ российская фигуристка набрала 216,80 балла.