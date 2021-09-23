Глава евродипломатии Боррель попытался «вне очереди» попасть на встречу с Лавровым

Нью-Йорк, 23 сентября. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель стал инициатором курьезной ситуации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Европейский дипломат перепутал расписание встреч и попытался «вне очереди» начать переговоры с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По графику российский министр должен был встретиться с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Боррель поприветствовал Лаврова и, не подозревая о совершенной оплошности, собирался пройти в комнату для переговоров. В это время за спиной главы дипломатии ЕС стояли представители японского МИД.

Вскоре Боррелю объяснили, что его встреча с российским дипломатом запланирована на более позднее время. Лавров, Мотэги и представитель ЕС посмеялись над курьезом, после чего в переговорную вошел японский министр.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился на полях ГА ООН с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Министр из САР планировал обсудить с главой МИД РФ двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке.