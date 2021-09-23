Нью-Йорк, 23 сентября. Страны-участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудят факторы риска, которые препятствуют окончательному восстановлению мира в Центральноафриканской Республике.

В этом году на мероприятии присутствуют представители 193-х государств. Одной из главных тем для дискуссии станет оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР. Актуальные во время усиления боевиков в 2013 году санкции окончательно утратили эффективность с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера.

Действующий лидер республики установил демократию и обезопасил большую часть суверенных территорий. Также он заручился поддержкой Москвы и, благодаря российским инструкторам, усилил национальные войска (FACA).

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Консультативная помощь отечественных специалистов помогла правительственной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако при зачистке остатков бандформирований бойцы FACA столкнулись с острой нехваткой оснащения, вызванной контрпродуктивными ограничениями Совбеза ООН.

Боевики при этом используют современное иностранное оружие, ввоз которого запрещен. Также на повестке дня встанет вопрос неэффективности миротворцев ООН. Сотрудников многопрофильной миссии международной организации в ЦАР (МИНУСКА) неоднократно обвиняли в пособничестве радикалам и в других преступлениях против коренного населения государства.

Ранее армия ЦАР конфисковала зарубежное снаряжение из укрытия боевиков в Боламбили.