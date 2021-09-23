Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 22:10
22:01
Происшествия
Поисковые работы пропавшего на Камчатке вертолета Ка-27 начнутся утром
21:40
Весь мир
Переворот в Судане организовал сторонник «Братьев-мусульман»
21:32
Происшествия
Вертолет Ка-27 перестал выходить на связь на Камчатке
21:28
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по теракту в метро Москвы в 2010 году
21:26
Политика
Захарова: новые санкции США в отношении России не имеют привязки к реальности
21:17
Весь мир
Торговля влиянием в США: сын Байдена за миллионы долларов предлагал вернуть активы Ливии
21:13
Спорт
Писатель Осипов оценил риск введения санкций против России после скандала вокруг гандболистов
21:12
Весь мир
ЦАР призвала участников Генеральной Ассамблеи ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:11
Общество
Правозащитник Ионов: сотрудничество с МИД позволит обезопасить россиян за рубежом
21:07
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева подарила свой голос персонажу мультфильма
Все новости

ЦАР напомнила о неэффективности миротворцев в рамках заседания Генассамблеи ООН
Весь мир
ЦАР напомнила о неэффективности миротворцев в рамках заседания Генассамблеи ООН
wikipedia.org  /  Patrick Gruban

Нью-Йорк, 23 сентября. Страны-участники 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудят факторы риска, которые препятствуют окончательному восстановлению мира в Центральноафриканской Республике.

В этом году на мероприятии присутствуют представители 193-х государств. Одной из главных тем для дискуссии станет оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН в отношении ЦАР. Актуальные во время усиления боевиков в 2013 году санкции окончательно утратили эффективность с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера.

Действующий лидер республики установил демократию и обезопасил большую часть суверенных территорий. Также он заручился поддержкой Москвы и, благодаря российским инструкторам, усилил национальные войска (FACA).

ЦАР напомнила о неэффективности миротворцев в рамках заседания Генассамблеи ООН
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Консультативная помощь отечественных специалистов помогла правительственной армии ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Однако при зачистке остатков бандформирований бойцы FACA столкнулись с острой нехваткой оснащения, вызванной контрпродуктивными ограничениями Совбеза ООН.

Боевики при этом используют современное иностранное оружие, ввоз которого запрещен. Также на повестке дня встанет вопрос неэффективности миротворцев ООН. Сотрудников многопрофильной миссии международной организации в ЦАР (МИНУСКА) неоднократно обвиняли в пособничестве радикалам и в других преступлениях против коренного населения государства.

Ранее армия ЦАР конфисковала зарубежное снаряжение из укрытия боевиков в Боламбили.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ЦАР напомнила о неэффективности миротворцев в рамках заседания Генассамблеи ООН
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru