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Член жюри «Новых танцев» Катя Решетникова призналась в любви к Мигелю

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:50
Шоу-бизнес
Член жюри «Новых танцев» Катя Решетникова призналась в любви к Мигелю
Prt Scr instagram.com  /  @reshetnikovaofficial

Москва, 23 сентября. Хореограф Катя Решетникова, которая заняла кресло члена жюри в новом проекте ТНТ о танцах, рассказала о своей любви к главной звезде шоу — Мигелю.

Проект «Новые танцы» позволяет зрителям увидеть не только таланты начинающих и профессиональных танцоров, будущих артистов и звезд, но и возможность попробовать себя в этом деле. Однако за кулисами шоу хранится еще больше тайн, чем на экране. Член жюри проекта Решетникова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своих чувствах к хореографу Мигелю.

«С Мигелем мы соседи, это правда. Мы еще с Алексеем Карпенко соседи! Все живем в одном поселке и тихонько заманиваем в него знакомых танцовщиков! Мигель – это любовь, он сумасшедший, бесконечно талантливый, сложный, вредный, добрый. Мигель — это мой друг», — призналась она.

Ранее наставник предыдущей версии проекта «Танцы» Мигель объяснил, почему шоу было решено завершить. По его словам, творческая программа изжила себя, став слишком телевизионной и предсказуемой.

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танцы мигель решетникова
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