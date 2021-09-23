Член жюри «Новых танцев» Катя Решетникова призналась в любви к Мигелю

Москва, 23 сентября. Хореограф Катя Решетникова, которая заняла кресло члена жюри в новом проекте ТНТ о танцах, рассказала о своей любви к главной звезде шоу — Мигелю.

Проект «Новые танцы» позволяет зрителям увидеть не только таланты начинающих и профессиональных танцоров, будущих артистов и звезд, но и возможность попробовать себя в этом деле. Однако за кулисами шоу хранится еще больше тайн, чем на экране. Член жюри проекта Решетникова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о своих чувствах к хореографу Мигелю.

«С Мигелем мы соседи, это правда. Мы еще с Алексеем Карпенко соседи! Все живем в одном поселке и тихонько заманиваем в него знакомых танцовщиков! Мигель – это любовь, он сумасшедший, бесконечно талантливый, сложный, вредный, добрый. Мигель — это мой друг», — призналась она.

Ранее наставник предыдущей версии проекта «Танцы» Мигель объяснил, почему шоу было решено завершить. По его словам, творческая программа изжила себя, став слишком телевизионной и предсказуемой.