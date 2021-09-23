Торговля влиянием в США: сын Байдена за миллионы долларов предлагал вернуть активы Ливии

Сын действующего президента США, юрист Хантер Байден, предлагал Ливии за ежегодный аванс в размере двух миллионов долларов помочь в возвращении миллиардов активов страны, замороженных администрацией бывшего американского лидера Барака Обамы.

Издание Business Insider, ссылаясь на электронные письма, сообщило, что сделка по североафриканской стране не состоялась, но продемонстрировала механику торговли влиянием и политические связи Байдена-младшего, особенно с отцом, который в то время занимал пост вице-президента.

Первое сообщение от 28 января 2015 года помогавший возглавить проект по активам Ливии демократ Сэм Джаухари с бизнесом в Персидском заливе отправил другому спонсору кампании Барака Обамы шейху Мохаммеду аль-Рабани. В электронном письме предприниматель разъяснил, что Хантер Байден хочет два миллиона долларов ежегодно плюс «гонорар за успех», а также нанять собственных людей из близкого круга для конфиденциальности.

Сын на то время вице-президента США занимал пост председателя Всемирной продовольственной программы ООН, часто путешествовал с отцом по Европе и Азии, где заморозили ливийские деньги, и у него сохранились связи с высшим руководством Китая. Однако также Хантер Байден известен алкоголизмом и наркоманией, поскольку его выгнали из американской армии за употребление кокаина.

По крайней мере, один аспект оценки Сэмом Джаухари ошибочен. Байдена-младшего уволили из резерва военно-морского флота, а не из армии, и нет подтверждений, что причиной стал положительный тест на наркотики.

Примечательно, что подсчет «привлекательных сторон», точнее деловых контактов, отразил острое понимание надобности в Хантере. Должность в ООН означала прямую связь с главами государств, например, с королем Иордании Абдаллой II.

«Единственная причина, по которой состоялась встреча, заключалась в уважении к моему отцу. Я думаю, вы могли бы списать это на кумовство, в лучшем случае», — отмечал он.

Очевидное предложение Хантера Байдена предоставить «доступ к высшему уровню» в китайском правительстве также говорит о многом. Пекин, который пытался укрепить позиции в Африке, разочаровал новое правительство Ливии, пытавшееся высвободить 15 миллиардов долларов в иностранных активах, замороженных Обамой при правлении Каддафи.

В 2013 году, по данным The New Yorker, сын на то время вице-президента США отправился с отцом в КНР, где договорился о краткой встрече с одним из деловых партнеров — Сэмом Джаухари, чтобы обсудить сделку по Ливии. Они даже сфотографировались с Джо Байденом на мероприятии по сбору средств.

«Насколько я помню, все, что имело отношение к Хантеру, начиналось с двух миллионов долларов», — сообщил близкий к переговорам источник Business Insider.

Бизнесмен совместно с партнерами, согласно другим документам, рассчитывал присвоить до 5% всех санкционированных денег, которые получилось бы высвободить для Ливии. Это означало возможную выплату в сотни миллионов.

Второе электронное письмо, датированное 26 февраля 2016-го, указало на то, что переговоры с Байденом-младшим продолжались и в следующем году. В сообщении бизнесмен и шейх получили отчет вашингтонского юриста Джона Сандвега, который при Бараке Обаме занимал должность исполняющего обязанности директора иммиграционного и таможенного контроля.

«Вчера я разговаривал с командой Хантера. Они заинтересованы в проекте, но подчеркнули, что команда лоббистов, юристов и пиарщиков должна состоять из небольшой группы людей, с которыми у них тесные отношения из-за деликатности, связанной с участием», — писал он.

Джон Сандвег, который в то время работал в юридической фирме Frontier Solutions, подтвердил, что связывался с одним из партнеров Байдена-младшего. По его словам, «указали, что рассмотрят предложение, но вместо этого Сэм Джаухари нанял другую компанию».

Ни бизнесмен, ни адвокат Байдена-младшего не прокомментировали случившееся. Белый дом поступил аналогично. Защита Мохаммеда аль-Рабани сказала, что клиент «не помнит, чтобы видел эти электронные письма одновременно» и «точно знает, что никогда не говорил о Хантере».

Сообщения продемонстрировали, как торговля влиянием работает в Вашингтоне. И бизнесмен, и шейх щедро заплатили за участие в мероприятиях кампании Обамы-Байдена, где Сэм Джаухари позировал для фотографий с высокопоставленными лицами. Даже если Хантер не мог предоставить прямой доступ к отцу, они понимали, что связь с ним поможет заручиться поддержкой влиятельных чиновников и инвесторов.

Электронные письма также раскрыли двойственное мышление источников Business Insider, которые участвовали в таких сделках. Вашингтонский юрист обсуждал потенциальное включение Байдена-младшего в проект по ливийским активам как простое деловое предложение. При этом ссылался на «конфиденциальность» и «деликатность» вопроса, демонстрируя понимание того, что участие Хантера может осложнить борьбу отца за президентский пост.