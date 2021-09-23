Центральноафриканцы вышли на демонстрацию против безнаказанности миротворцев ООН в Боссембеле

Банги, 23 сентября. Жители центральноафриканского города Боссембеле вышли на митинг против бесчинств сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Молодые люди перегородили главные дороги населенного пункта и заблокировали движение бронеавтомобилей миротворцев.

«Их машины являются причиной многих аварий в нашей стране. Мы не забудем о смертельных инцидентах. Они останутся в памяти каждого гражданина Центральноафриканской Республики. Нам больше не нужна МИНУСКА», — заявил Лоренс Нголи, один из протестующих.

Контингент миссии ООН находится на территории ЦАР практически десять лет. За это время «голубые каски» успели заработать репутацию преступников, не заинтересованных в обеспечении безопасности мирных жителей.

Среди «достижений» миротворцев особо выделяются аварии со смертельным исходом, сотрудничество с боевиками и регулярные попытки подкупа. Руководство МИНУСКА не расследует сообщения о нарушении закона подопечными. Кроме того, начальство «голубых касок» пытается замалчивать их многочисленные преступления.