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Пострадавший от рук ревнивого нижневартовца дерматолог прокомментировал нападение

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 21:06
Происшествия
Пострадавший от рук ревнивого нижневартовца дерматолог прокомментировал нападение
pixabay.com  /  Ella_87

Нижневартовск, 23 сентября. В Нижневартовске местный житель напал на дерматолога за осмотр жены. Врач Владимир Жирноклеев побеседовал дал ФАН небольшое интервью, в котором прокомментировал произошедшее.

Медик сообщил, что в результате нападения он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей — синяки и ссадины. Также Владимир рассказал о своем самочувствии.

«... сейчас немножко бывает пошатывает, есть слабость и усталость», — поделился собеседник с ФАН.

Дерматолог сообщил, что не намерен оставлять ситуацию безнаказанной. Владимир Жирноклеев намерен судиться с напавшим на него нижневартовцем.

Напомним, что в минувший вторник на прием к дерматологу пришла девушка-мусульманка: в рамках диспансеризации ей необходимо было пройти осмотр. Узнав, что врач — мужчина, пациентка отказывалась идти, однако после совета Жирноклеева обратиться к руководству больницы женщина все же решила остаться.

Врач осмотрел ей часть живота и отпустил, однако спустя несколько минут в кабинет забежал ее муж, который принялся избивать дерматолога. На место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка. Сейчас агрессивный мужчина задержан. Ведется разбирательство.

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