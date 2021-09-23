Президент ЦАР обсудил с марокканским дипломатом восстановление безопасности страны

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с представителем Комитета по укреплению мира в ЦАР при ООН, марокканским дипломатом Омаром Хилалом.

Политики обсудили грядущие местные выборы в органы власти, которые пройдут в первом квартале 2022 года. Туадера уверен, что они окончательно вернут в страну порядок и социальную сплоченность:

«Я прошу у вас помощи в проведении мероприятия. Центральноафриканская Республика — демократическое государство. Да, против нас достаточно долгое время идет дезинформационная кампания, целью которой является очернение имиджа ЦАР. Но правительство всеми силами возвращает мир, а жители высоко ценят это. Вы хорошо знаете нашу страну и народ».

Омар Хилал в свою очередь поздравил Туадера с победой на президентских выборах 2020 года:

«Хочу пожелать вам и вашему государственному аппарату успехов. Вы сумели разгромить вооруженные формирования и достойно обучили национальную армию (FACA). Меня поразила гражданская позиция центральноафриканцев, которые с честью защитили отечество от радикалов и не примкнули к ним. Мы поддерживаем проведение выборов, так как они помогут восстановить мир».

Ранее лидер ЦАР встретился с представителями Всемирного банка и поблагодарил их за сотрудничество и вклад в развитие страны.