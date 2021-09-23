Эксперты «Туту.ру» поделились способами бюджетно отдохнуть на Мальдивах

Мале, 23 сентября. Способы, которые позволят бюджетно отправиться на любимый курорт богачей — Мальдивские острова, назвали российским туристам.

Сэкономить на поездке на Мальдивы можно, если выбрать локальные острова, на которых проживает местное население. Прошлой осенью власти страны разрешили отдыхающим останавливаться в гостевых домах. Этот вариант является бюджетным, поскольку проживание в гестхауса значительно дешевле, чем на курортах. Об этом рассказали эксперты онлайн-сервиса «Туту.ру».

Цены на отели в гостевых домах стартуют от 50 долларов и доходят до 150 долларов за день на двоих. При этом в стоимость включен завтрак. Однако важно помнить, что морепродукты, рыба и фрукты на островах дорогие, так как местные жители все добывают сами. Кроме того, на локальных островах не везде можно купаться, ходить в открытой одежде и действует заперт на употребление алкогольных напитков, предупредили эксперты.

Индонезия откроется для российских путешественников не раньше декабря. Об этом ранее рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.