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Российские власти определили объем финансирования изоляции Рунета
Экономика
Российские власти определили объем финансирования изоляции Рунета
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Правительство может направить на обеспечение работы отдельного российского сегмента Сети 31 миллиард рублей.

Поддержание безопасности и устойчивого функционирования Рунета может потребовать более 30 миллиардов рублей до 2024 года. Эти средства планируют выделить в рамках программы «Информационное общество»Ю сообщает РБК.

В пояснительной записке к проекту бюджета, подготовленному в правительстве, не указаны конкретные направления, на которые могут быть выделены средства. В Минцифры сообщили, что комментировать такие траты пока преждевременно.

Реализацией части задач в области регулирования интернета занимается Роскомнадзор. Ведомство ранее сообщило о создании реестра больших социальных сетей, который должен помочь в отслеживании соблюдения законодательства.

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