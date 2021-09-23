Российские власти определили объем финансирования изоляции Рунета

Москва, 23 сентября. Правительство может направить на обеспечение работы отдельного российского сегмента Сети 31 миллиард рублей.

Поддержание безопасности и устойчивого функционирования Рунета может потребовать более 30 миллиардов рублей до 2024 года. Эти средства планируют выделить в рамках программы «Информационное общество»Ю сообщает РБК.

В пояснительной записке к проекту бюджета, подготовленному в правительстве, не указаны конкретные направления, на которые могут быть выделены средства. В Минцифры сообщили, что комментировать такие траты пока преждевременно.

Реализацией части задач в области регулирования интернета занимается Роскомнадзор. Ведомство ранее сообщило о создании реестра больших социальных сетей, который должен помочь в отслеживании соблюдения законодательства.