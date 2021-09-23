Эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России

Москва, 23 сентября. Аналитики страховых компаний «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Страховой дом ВСК» представили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.

Список формировался на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами каско. Эти данные обычно отличаются от сведений МВД. Кроме того, в топ-10 не вошли транспортные средства без страховки.

Лидерами по угонам во всех страховых компаниях стали автомобили южнокорейских брендов Kia и Hyundai, а также японской Toyota. Если говорить о конкретных моделях, первое место занял кроссовер Hyundai Santa Fe. За ним расположились Hyundai Creta, Tucson и Kia Sportage, Toyota RAV4, Lexus LX и Mitsubishi Outlander. Кроме того, в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Салон автомобиля нелегко сохранить в чистоте, однако соблюдение нескольких советов поможет поддержанию порядка в машине.