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Эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:35
Экономика
Эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России
rosgvard.ru  /  Управление Росгвардии по Мурманской области

Москва, 23 сентября. Аналитики страховых компаний «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Страховой дом ВСК» представили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.

Список формировался на основе статистики по зарегистрированным фактам угона машин с оформленными полисами каско. Эти данные обычно отличаются от сведений МВД. Кроме того, в топ-10 не вошли транспортные средства без страховки.

Лидерами по угонам во всех страховых компаниях стали автомобили южнокорейских брендов Kia и Hyundai, а также японской Toyota. Если говорить о конкретных моделях, первое место занял кроссовер Hyundai Santa Fe. За ним расположились Hyundai Creta, Tucson и Kia Sportage, Toyota RAV4, Lexus LX и Mitsubishi Outlander. Кроме того, в десятку вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Toyota Camry.

Салон автомобиля нелегко сохранить в чистоте, однако соблюдение нескольких советов поможет поддержанию порядка в машине.

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автомобили страховщики угоны
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