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Правозащитница Тэрада поделилась историей о 888 днях заключения в тюрьмах США
Политика
Правозащитница Тэрада поделилась историей о 888 днях заключения в тюрьмах США
wikipedia.org  /  California Department of Corrections / Public Domain

Санкт-Петербург, 23 сентября. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада рассказала подробности пребывания в американских тюрьмах. Она поделилась историей о 888 днях заключения в местных учреждениях.

По словам правозащитницы, ее незаконно вывезли в Соединенные Штаты по надуманному обвинению. Активистку похитили власти Финляндии, а через полгода передали американской стороне по сфабрикованному делу. Тэрада привела подробности на первой международной онлайн-конференции, организованной российским ФБР.

«Надо мной ежедневно издевались, унижали, подвергали пыткам, спустя год под давлением я была вынуждена подписать признательные показания по обвинению в предварительном сговоре по отмыванию денежных средств. Меня приговорили в результате к 30 месяцам тюремного заключения, и если бы я не подписала признательные показания, я бы получила минимум 10 лет тюрьмы», — призналась глава Фонда.

После возвращения на родину россиянка возглавила отечественный ФБР. Организация занимается защитой прав человека во всем мире, помогает активистам, оказывает юридическую и финансовую поддержку людям, пострадавшим от рук полицейских и от политических репрессий, добавила руководительница структуры.

Ранее Мира Тэрада прокомментировала видео из американской тюрьмы. На кадрах видно, как двое мужчин избивают темнокожую женщину. Активистка назвала происходящее в учреждении США верхом жестокости.

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сша тюрьма Тэрада
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