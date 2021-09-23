Daily Express: Россия может подготовить мощный ответ на создание альянса AUKUS

Лондон, 23 сентября. Создание трехстороннего альянса AUKUS между США, Австралией и Великобританией может обернуться малоприятными для Запада последствиями, пишет британское издание Daily Express.

Формирование оборонного союза AUKUS привело в ярость Россию, полагают обозреватели. По их мнению, Москва восприняла такие действия Вашингтона, Канберры и Лондона в качестве прямой угрозы для РФ и КНР, передает «ПолитРоссия».

Аналитики предупредили США, что создание альянса может привести к мощному ответу Москвы. Например, Россия выведет на международный рынок вооружения свои атомные подводные лодки, которые считаются наиболее передовыми в мире. При этом покупателями могут стать такие страны, как Алжир и Вьетнам, считают британцы.

«Учитывая, что на Россию и Китай оказывается давление со стороны международного сообщества, вполне возможно, что две державы могут сформировать свободную морскую коалицию», — добавили в Daily Express.

Авторы назвали еще одну плохую новость для Запада. Она заключается в том, что в течение следующих 12 месяцев Тихоокеанский флот пополнится тремя новыми атомными субмаринами, резюмировали в Британии.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян отметил, что создание оборонного альянса AUKUS может подтолкнуть Европу к России. Германия, Франция и Италия могут прийти к выводу, что на США нельзя надеяться, полагает он.