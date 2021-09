Администрация Байдена отправит нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Вашингтон, 23 сентября. Администрация президента Байдена планирует направлять нелегальных мигрантов, которые скопились на южной границе США в лагерь на территории базы Гуантанамо.

Соответствующий тендер с крайним сроком подачи предложений 1 октября был размещен от имени иммиграционного и таможенного управления США (ICE) на сайте правительственных контрактов. ICE приглашает к участию в тендере частных подрядчиков, деятельность которых будет заключаться в управлении Центром по работе с мигрантами, который разместится на территории базы Гуантанамо.

В условиях контракта говорится, что в настоящее время центр рассчитан на размещение 120 мигрантов. Однако, в связи с недавним увеличением числа беженцев, не имеющих документов, прибывающих в США, подрядчику предлагается расширить возможности центра для приема около 400 человек.

«По крайней мере 10% персонала должны свободно владеть испанским и гаитянским креольским языками. Транспортировка на объект и обратно является исключительной ответственностью поставщика услуг», — уточняется в заявлении.

Многие связывают появление этого тендера с ситуацией в городе Дель-Рио, штат Техас, где после незаконного перехода границы с Мексикой возник импровизированный палаточный лагерь, в котором разместились около 15 тысяч мигрантов, в основном граждан Гаити.

The treatment of Haitian immigrants by this administration is going from bad to worse. Seeking asylum is not a crime #CloseGitmoNow https://t.co/V81jZ1Ah3s — Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) September 22, 2021

Решение властей разместить беженцев в Гуантанамо встретило резкую критику. Представитель Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что план администрации Байдена «абсолютно возмутителен».

Аналогичным образом отреагировал конгрессмен Чуй Гарсия.

«Отношение этой администрации к мигрантам с Гаити становится все хуже и хуже. Искать убежища — это не преступление», — написал он в Twitter.

Расположенная на Кубе база Гуантанамо приобрела скандальную известность во всем мире из-за многочисленных нарушений прав человека и жестоких пытках, которым подвергались заключенные в размещенной на базе тюрьме. Здесь без соблюдения необходимых следственных и юридических процедур содержались люди, которых власти США обвиняли в терроризме.

US Border Patrol agents try to stop Haitian migrants entering an encampment on the banks of the Rio Grande in Del Rio, Texas.



US says it will ramp up deportation flights for migrants flooding into Del Rio as authorities scramble to alleviate a burgeoning crisis



????Paul Ratje pic.twitter.com/m39J1yAzRq — AFP News Agency (@AFP) September 20, 2021

Ситуация с гаитянскими беженцами уже стала для Байдена и его администрации источником несмолкающей критики. Республиканцы обвинили Байдена в неспособности навести порядок на границе, Демократы раскритиковали президента за жестокое обращение с беженцами начавшуюся депортацию гаитян на родину. К критике США подключилось управление по делам беженцев ООН, которое обвинило Байдена в нарушении международного права.