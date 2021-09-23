Администрация Байдена отправит нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Вашингтон, 23 сентября. Администрация президента Байдена планирует направлять нелегальных мигрантов, которые скопились на южной границе США в лагерь на территории базы Гуантанамо.
Соответствующий тендер с крайним сроком подачи предложений 1 октября был размещен от имени иммиграционного и таможенного управления США (ICE) на сайте правительственных контрактов. ICE приглашает к участию в тендере частных подрядчиков, деятельность которых будет заключаться в управлении Центром по работе с мигрантами, который разместится на территории базы Гуантанамо.
В условиях контракта говорится, что в настоящее время центр рассчитан на размещение 120 мигрантов. Однако, в связи с недавним увеличением числа беженцев, не имеющих документов, прибывающих в США, подрядчику предлагается расширить возможности центра для приема около 400 человек.
«По крайней мере 10% персонала должны свободно владеть испанским и гаитянским креольским языками. Транспортировка на объект и обратно является исключительной ответственностью поставщика услуг», — уточняется в заявлении.
Многие связывают появление этого тендера с ситуацией в городе Дель-Рио, штат Техас, где после незаконного перехода границы с Мексикой возник импровизированный палаточный лагерь, в котором разместились около 15 тысяч мигрантов, в основном граждан Гаити.
The treatment of Haitian immigrants by this administration is going from bad to worse. Seeking asylum is not a crime #CloseGitmoNow https://t.co/V81jZ1Ah3s— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) September 22, 2021
Решение властей разместить беженцев в Гуантанамо встретило резкую критику. Представитель Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что план администрации Байдена «абсолютно возмутителен».
Аналогичным образом отреагировал конгрессмен Чуй Гарсия.
«Отношение этой администрации к мигрантам с Гаити становится все хуже и хуже. Искать убежища — это не преступление», — написал он в Twitter.
The treatment of Haitian immigrants by this administration is going from bad to worse. Seeking asylum is not a crime #CloseGitmoNow https://t.co/V81jZ1Ah3s— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) September 22, 2021
Расположенная на Кубе база Гуантанамо приобрела скандальную известность во всем мире из-за многочисленных нарушений прав человека и жестоких пытках, которым подвергались заключенные в размещенной на базе тюрьме. Здесь без соблюдения необходимых следственных и юридических процедур содержались люди, которых власти США обвиняли в терроризме.
US Border Patrol agents try to stop Haitian migrants entering an encampment on the banks of the Rio Grande in Del Rio, Texas.— AFP News Agency (@AFP) September 20, 2021
US says it will ramp up deportation flights for migrants flooding into Del Rio as authorities scramble to alleviate a burgeoning crisis
????Paul Ratje pic.twitter.com/m39J1yAzRq
Ситуация с гаитянскими беженцами уже стала для Байдена и его администрации источником несмолкающей критики. Республиканцы обвинили Байдена в неспособности навести порядок на границе, Демократы раскритиковали президента за жестокое обращение с беженцами начавшуюся депортацию гаитян на родину. К критике США подключилось управление по делам беженцев ООН, которое обвинило Байдена в нарушении международного права.