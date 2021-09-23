Правозащитница Меркачева предложила обозначить права иностранцев в тюрьмах по всему миру

Санкт-Петербург, 23 сентября. Нарушения прав заключенных присутствуют в каждой стране мира. Об этом высказалась правозащитница и член совета по правам человека Ева Меркачева.

Эксперт выступила в эфире международной онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот». Обсуждение посвящалось актуальным проблемам в области права. По словам Меркачевой, в этом вопросе надо быть объективными. Активистка призналась, что не знает ни одной страны, где бы не нарушали права заключенных.

Существуют европейские правила, соблюдение которых прописано в разных международных структурах, отмечает эксперт. Есть комиссии, занимающиеся мониторингом. Однако нет прав иностранцев в тюрьмах, констатировала Меркачева.

«Именно они чаще всего оказываются слабым звеном, потому что они лишены родины, лишены возможности общаться с близкими. Это почти в каждой стране», — сказала участница пресс-конференции.

Меркачева предложила делать акцент на правах иностранных заключенных и обозначить их по всему миру. Правозащитница положительно оценила перспективу введения международных правил на уровне ООН и других стран.

Палестинские заключенные в израильских тюрьмах ранее отказались от голодовки, которую планировали начать 17 сентября. Требования арестантов удовлетворили, что повлияло на их решение отменить протест.