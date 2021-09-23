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«Быстро и с низкой базы»: рост прибыли Beluga Group сравнили со взлетом ракеты

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:27
Экономика
«Быстро и с низкой базы»: рост прибыли Beluga Group сравнили со взлетом ракеты
wikipedia.org  /  Malyutin / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 сентября. Компания Beluga Group, которая занимается производством и продажей алкогольной продукции, подтверждает свою успешность на фондовом рынке: акции компании значительно выросли.

Так считает доцент кафедры энергетической безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Он пообщался с изданием «Экономика сегодня» и прокомментировал положение Beluga Group на арене фондового рынка.

Накануне акционеры Beluga Group провели совещание, в ходе которого была утверждена выплата промежуточных дивидендов. Их размер составляет миллиард рублей (72,76 руб. на одну акцию без учета налоговых выплат). Данная сумма является большей частью чистой прибыли компании (87%), судя по ее финансовой отчетности за первые шесть месяцев 2021 года. Успехи Beluga Group привлекают инвесторов, что дает им возможность иметь крупный доход.

Эксперты обратили внимание на то, что в период пандемии бизнес только набрал обороты и получил серьезное развитие. Продажи алкоголя во время локдауна сильно выросли у всех производителей, однако у Beluga Group получилось побить все рекорды (оборот продукции увеличился на 20%). Именно это позволило компании выплатить акционерам такие крупные дивиденды.

Кроме того, издание Simply Wall St дало компании положительную оценку, сообщив, что ее акции смело можно назвать выгодными активами. Рост прибыли компании они сравнили с ракетой: за три года прирост Beluga Group составил до 102%.

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финансы акции акционеры IPO Beluga Group iso
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