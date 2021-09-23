Экс-защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба ЛФЛ

Москва, 23 сентября. Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков перешел в столичный клуб, выступающий в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

Жирков был заявлен за московскую команду «Аминьево», выступающую в ЛФЛ. Соответствующую информацию в Telegram-канале представил известный блогер Василий Уткин.

«Это Юго-Запад. Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков. Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», — написал он.

Во время чемпионата Европы по футболу, который проходил летом этого года, Жирков получил травму. Петербургский «Зенит» решил не продлевать контракт с 38-летним игроком.

Ранее 33-летний форвард мадридского «Реала» Карим Бензема установил рекорд XXI века по результативности. В шести стартовых турах чемпионата Испании нападающий забил восемь голов и отдал семь результативных передач.