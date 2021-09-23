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Спорт
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба ЛФЛ
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Экс-защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба ЛФЛ

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:32
Спорт
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков стал игроком клуба ЛФЛ
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 23 сентября. Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков перешел в столичный клуб, выступающий в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

Жирков был заявлен за московскую команду «Аминьево», выступающую в ЛФЛ. Соответствующую информацию в Telegram-канале представил известный блогер Василий Уткин.

«Это Юго-Запад. Там веселая команда. Есть еще Сычев, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков. Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму», — написал он.

Во время чемпионата Европы по футболу, который проходил летом этого года, Жирков получил травму. Петербургский «Зенит» решил не продлевать контракт с 38-летним игроком.

Ранее 33-летний форвард мадридского «Реала» Карим Бензема установил рекорд XXI века по результативности. В шести стартовых турах чемпионата Испании нападающий забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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