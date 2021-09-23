Китай, Ида и цены на газ: аналитики назвали факторы, позитивно влияющие на нефть

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на золото и нефть по итогам торгов на мировых биржах. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей /

Последние дни отмечаются для нефти позитивной динамикой: в ходе вчерашних торгов ей удалось достичь отметки 76 долларов за баррель. Сегодняшние показатели ушли недалеко — черное золото торгуется в том же ценовом сегменте.

«Прежде всего поддержку нефти оказывают данные по запасам, которые были опубликованы Министерством энергетики США, пусть они и вышли неоднозначными. С одной стороны, запасы нефти за прошедшую неделю сократились до 3,5 миллиона баррелей, хотя прогноз был всего на 2,4. С другой — вышли не очень хорошие данные по запасам бензина, которые выросли на 3,47 миллиона баррелей, хотя ожидалось, что они должны были снизиться чуть больше, чем на миллион. И тем не менее нефть пока пытается повышаться», — говорят аналитики.

Поддержку ценам на топливо оказало и снижение рисков, связанных с потенциальным дефолтом китайского застройщика China Evergrande Group. Сообщения о том, что компания сможет провести платежи по облигациям в размере 83 миллиона долларов, значительно успокоили участников рынка. К тому же стало известно, что власти Китая думают о реструктуризации компании в целях недопущения серьезного кризиса в экономической системе страны.

«Помимо этого, растет спрос на нефть со стороны коммунальных и энергетических компаний, поскольку цены на газ продолжают находиться на высоких отметках. Как ожидают участники рынка, если зима в этом году выдастся холодная, то будет большой спрос на нефть вместо газа, поскольку нефть эффективнее использовать для отопления. Соответственно, нефть получает от этого достаточно хороший и позитивный импульс», — прогнозируют экономисты.

При этом, отмечают они, постепенно сходит на нет тот эффект, что оказали для рынка последствия урагана Ида в Мексиканском заливе. По данным Министерства энергетики США, добыча топлива за прошедшую неделю выросла на 500 тысяч баррелей в сутки, что свидетельствует об уверенном возвращении к прежним уровням и восстановлению баланса на рынке.

Пока актуальным для черного золота остается диапазон от 72 до 77 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от заседания Технического комитета ОПЕК, которое пройдет 29 сентября, а также самой министерской встречи, которая ожидается 4 октября. По ее итогам мы, скорее всего, услышим комментарий о текущей ситуации и планах на второй месяц осени.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Основным событием, которое ждали участники рынка, стало двухдневное заседание ФРС. Его итоги таковы: ставка в диапазоне от 0 до 0,25% остается без изменений, как и программы количественного смягчения — 120 млрд долларов ежемесячно.

«Глава ФРС Джером Пауэлл сказал о том, что количественное смягчение планируется завершить к середине следующего года и, возможно, о начале сворачивания может быть заявлено уже на следующем заседании в начале ноября. Повышение ставки также может произойти в конце следующего года, то есть раньше, чем ожидалось участниками рынка, — делятся эксперты. — Такое ужесточение денежно-кредитной политики стало позитивом для доллара: вчера по индексу DXY он смог подрасти до отметки 93,5 пункта. Однако доходности десятилетних государственных облигаций на это пока никак не среагировали — они продолжают находиться на отметке 1,33%».

Помимо этого, ФРС скорректировал прогноз по росту ВВП на 2021 год, снизив показатели с 7% до 5,5% и повысив при этом прогноз по инфляции до 4,2%. На фоне этих данных и инфляционных рисков доллар в ближайшее время может получить поддержку, когда как для золота такая статистика станет негативным фактором. Пока же цены на актив продолжают оставаться в диапазоне от 1750 до 1790 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

В ходе вчерашней торговой сессии российской валюте удалось укрепиться в районе отметки 73 рубля за доллар. Уверенная динамика продолжилась и сегодня: торги ведутся возле показателей в 72,6 рубля за доллар.

«Серьезным риском для рубля стали вчерашние заявления из США, где власти готовятся принять пакет новых санкций: их хотят ввести для 35 чиновников и бизнесменов из России. Но главное — вчера палата представителей внесла поправки в отношении российского госдолга. Если в апреле санкции были введены на первичные аукционы и первичное размещений облигаций федерального займа, то сейчас палата представителей дает рекомендации не покупать уже на вторичном рынке облигаций. Учитывая, что за последнее время мы видели серьезный приток нерезидентов, такие ограничения могут стать причиной распродажи ОФЗ и вывода капитала, что, конечно, негативно повлияет на курс рубля», — дают свой прогноз финансисты.

На фоне этого риска российская валюта держится в спокойном диапазоне, актуальным остается ценовой интервал от 72,5 до 74,5 рубля за доллар. Дальнейшее развитие ситуации с новыми американскими санкциями окажет влияние и на положение рубля на мировом рынке.