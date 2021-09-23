Эксперт КПЧ Мельников обратился к правозащитникам США с просьбой разобраться в истории Ярошенко

Москва, 23 сентября. Американским правозащитникам необходимо разобраться в истории российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме города Данбери в штате Коннектикут.

Произошедшее с Ярошенко является яркой иллюстрацией к тому, что происходит в американских тюрьмах. Такое мнение выразил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«На сегодняшний день, если мы возьмем историю с Константином, он был похищен. Мы говорим подобной терминологией, потому что недопустимо, чтобы гражданина экстрадировали до каких-то законных оснований. Здесь можно говорить о похищении, при этом пытки», — подчеркнул правозащитник в рамках первой международной онлайн-конференции, организованной Фондом борьбы с репрессиями.

При этом во время задержания человек находился в нормальной физической форме. Ярошенко просто не мог в кратчайшее время потерять большую часть зубов и получить тяжелейшие травмы, добавил Мельников. По его словам, нужно проводить расследование относительно публичного заявления Константина Ярошенко о пытках, которым он подвергался.

«Он рассказал в деталях, кто и где его избивал. Необходимо сделать заявление в рамках нашей конференции к правозащитным организациям в США, к американским властям с просьбой провести проверку всего того, о чем рассказал Константин с последующим привлечением к уголовной ответственности тех должностных лиц, которые занимаются пытками граждан и их похищением», — добавил эксперт КПЧ.

Мельников также вспомнил фильм про Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях. В кинокартине подробно описывались реальные истории о зверствах над заключенными. Правозащитник считает, что проблема и сейчас никуда не делась, и об этом стоит говорить.

Один из работников тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся предполагаемые участники масштабных терактов в США 11 сентября 2001 года, ранее признался, что жестоко пытал заключенных. Бывший военный армии США пожелал остаться анонимным.