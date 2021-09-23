Борьба с симптомами: зачем Эрдоган лоббирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции

Анкара, 23 сентября. Центробанк (ЦБ) Турции снизил ключевую ставку до 18%. При этом ожидалось ее сохранение на предыдущей отметке в 19% с учетом растущей в стране инфляции, которая достигла 19,25% в августе.

Управляющий ЦБ Шахап Кавчиоглу объяснил снижение ставок необходимостью сдержать рост цен на продукты питания и иные товары первой необходимости на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Высокие же темпы обесценивания национальной валюты объясняются Центробанком «временными факторами».

«Мы продолжим решительно использовать все доступные инструменты до тех пор, пока весомые показатели не укажут на постоянное снижение инфляции и среднесрочный целевой показатель в 5% не будет достигнут в целях достижения [нашей] основной цели — стабилизации цен», — отмечается в заявлении.

Turkey’s central bank cuts key rate after Erdoğan pleas https://t.co/cj4537yj42 — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) September 23, 2021

В настоящий момент правительство исходит из прогнозов, в соответствии с которыми инфляция снизится до 16,2% к концу 2021 года и до 9,8% — к концу 2022. Это должно обусловить создание условий для инвестиций, роста производственного сектора и сокращения безработицы, достигшей в сентябре 14,4%.

«Ожидается, что в течение оставшейся части года сальдо текущего счета будет положительным из-за сильной тенденции к росту экспорта и значительного прогресса в программе вакцинации, стимулирующей туристическую деятельность», — говорится в сообщении ЦБ.

Точнейшая из лженаук

Официальный показатель инфляции в 19,25% был опубликован Турецким статистическим институтом TurkStat. В феврале 2021 года данный орган подал жалобу в прокуратуру Стамбула на независимую турецкую исследовательскую группу по инфляции (ENAG), которая к тому моменту собрала примечательную информацию.

ENAG, включившая в себя около 12 аспирантов, математиков и бухгалтеров, с конца 2020 года осуществляет высокочастотный сбор данных об изменении цен в интернете, который показал, что годовая инфляция потребительских цен в два раза выше официального показателя и составляет около 40%. TurkStat обвинил инициативную группу в том, что она не опубликовала методологию исследований, в ответ на что ENAG сослалась на местный рецензируемый журнал, где изложен механизм подсчетов.

Turkey’s annual consumer price inflation rate was 36.7 percent last month, far higher than official claims, said ENAGrup (ENAG), an independent institution set up last year to track the country’s inflation. #turkish https://t.co/P4dQzCndYG pic.twitter.com/iJ1IGHFgKQ — TUBITAC.com (@Tubitac_com) January 7, 2021

Информацию ENAG о вдвое большей инфляции подтверждает профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке, который для этого использовал привязку паритета покупательной способности к обменному курсу доллара.

«Эрдоган, как и все политики, хочет, чтобы уровень инфляции был низким, рост ВВП выглядел высоким, процентные ставки были снижены. Учитывая, что все эти направления демонстрируют негативные тенденции, у Эрдогана есть стимул скрывать [реальные] данные. Он убежден, что высокие процентные ставки вызывают инфляцию, и это очень затрудняет борьбу с ней», — считает профессор.

TurkStat назвал все сообщения о манипуляциях данными «необоснованными и фиктивными», однако в турецком обществе глубоко укоренилось недоверие к официальной статистике. В соответствии с результатами опроса агентства Aksoy Research, более половины респондентов считают, что турецкая экономика сократилась во втором квартале, когда TurkStat зафиксировал рост на 21,7%. В то же время исследование Metropoll выявило 82-процентное недоверие турок к сообщению TurkStat о снижении инфляции до 16,6% в мае.

Main opposition CHP’s Veli Ağbaba raises concerns that 61,736 shopkeepers went bankrupt in #Turkey in the first eight months of 2021: “TurkStat’s 21-percent economic growth rate does not reflect the truth” https://t.co/IBu5UsAPhg pic.twitter.com/ZbKK82aheA — bianet English (@bianet_eng) September 13, 2021

Данные примеры демонстрируют остроту, с которой Турция и ее граждане воспринимают статистические показатели в экономике. Официально во втором квартале 2021 года республика пережила крупнейший за 20 лет экономический скачок, однако, судя по опросам, многие турки не доверяют этим сведениям, так как инфляция и безработица фактически не снижаются.

Более всего респонденты, ожидаемо, обеспокоены ростом стоимости жизни и недостатком рабочих мест, что существенно снизило народную поддержку правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как показал проведенный агентством Turkiye Raporu опрос, сейчас популярность ПСР находится на исторически низкой отметке в 29,9%. Недовольство экономической ситуацией приводится как основная предпосылка к образованию подобной ситуации.

Кавчиоглу был назначен на текущий пост Эрдоганом в марте 2021 года. Ранее он являлся колумнистом в консервативном проправительственном издании Yeni Safak. Глава ЦБ, как и его президент, считает, что высокие процентные ставки стимулируют, а не подавляют инфляцию, чем и объясняется решение Центробанка о снижении ключевой ставки до 18%: Эрдоган осуществляет жесткий контроль над экономической политикой страны, часто меняя людей на ключевых постах. Так, с 2019 года от обязанностей были освобождены три главы ЦБ, которые не смогли снизить процентные ставки.

Turkish inflation unexpectedly accelerated in August amid higher food prices https://t.co/uSWGLv2w3H — Bloomberg Australia (@BloombergAU) September 3, 2021

В росте стоимости продуктов власти обвиняют «оппортунистов», сознательно завышающих цены ради получения более существенной прибыли. В связи с этим в супермаркетах периодически проводятся государственные инспекции.