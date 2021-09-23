Рязанские волонтеры спасли мужчину, у которого в лесу отказали ноги

Рязань, 23 сентября. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» спасли пенсионера в Рязанской области. Мужчина поехал в лес, где у него отказали ноги.

Пенсионер отправился в лес на собственном автомобиле. В один момент его самочувствие ухудшилось, однако необходимые медикаменты он оставил дома. Когда мужчина попытался встать, у него отказали ноги. На поиски пенсионера направились две группы волонтеров. Также были подготовлены запасные отряды на темное время суток.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Мещера» прочесали лес, чтобы найти мужчину и его автомобиль. Мужчина кричал, а люди пытались обнаружить его по отклику. Спустя некоторое время после нахождения автомобиля, волонтерам удалось обнаружить пенсионера. Его вывезли из леса и передали на медицинский осмотр.

Спасатели ранее вывели из леса трех потерявшихся грибников в Вологодской области. В поисках участвовали трое сотрудников правоохранительных органов.