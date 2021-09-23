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Центробанк зафиксировал сокращение международных резервов России
Экономика
Центробанк зафиксировал сокращение международных резервов России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 сентября. Банк России сообщил, что международные резервы страны по состоянию на 17 сентября сократились на 0,3 млрд долларов.

Теперь объем международных резервов РФ находится на уровне 619,8 млрд долларов. Неделей ранее, 10 сентября, они составляли 620,1 млрд долларов, говорится в материалах регулятора.

Речь идет о высоколиквидных иностранных активах, которыми распоряжаются Центробанк и правительство. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

ЦБ ранее предложил ужесточить контроль за внесением наличных на счета через банкоматы и терминалы. Регулятор обеспокоен тем, что такие операции все чаще стали использоваться мошенниками.

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