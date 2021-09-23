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Эксперт Холмс перечислил преимущества российского фондового рынка

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:29
Экономика
Эксперт Холмс перечислил преимущества российского фондового рынка
pixabay.com

Москва, 23 сентября. Российский фондовый рынок получил статус одной из самых привлекательных мировых площадок, заявил исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс.

Биржа опередила по своим показателям американские индексы, сообщил финансист в статье для Forbes.

«В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500. Американские параметры восстановили примерно 20 процентов за этот период, тогда как Московская биржа выросла более чем на 31 процент», — объяснил он.

Холмс уверен, что потенциал российской экономики не использован на полную. Кроме того, российские ценные бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний.

По словам экономиста, положительная динамика продолжится в 2022 году благодаря притоку инвестиций. Также ожидаются облегчения санкционного давления.

Торговая неделя на Московской бирже стартовала снижением основных индексов. Индекс торговой площадки снизился до 3986,07 пункта, долларовый РТС составил 1715,94 пункта.

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