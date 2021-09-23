Финский журналист Янус Путконен назвал Россию крепостью правосудия на Европейском континенте

Санкт-Петербург, 23 сентября. Финский журналист Янус Путконен в рамках международной онлайн-конференции Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) указал на беззаконие Запада и назвал Россию крепостью правосудия.

Первая международная онлайн-конференция, организованная Фондом борьбы с репрессиями, была посвящена проблемам в области международного права. Одним из спикеров мероприятия стал главный редактор крупнейшего финского издания UMV-Lehti Путконен.

Журналист сразу же заявил, что поднятая проблема весьма важна. Он подчеркнул, что на Западе все чаще проявляется беззаконие. По его словам, ему приходится жить вне родной Финляндии последние шесть лет. Участник форума ФБР не может вернуться домой, так как там ему грозит тюрьма или смерть. Путконен признался, что живет в Донбассе и для него это место является самым безопасным.

«И ситуация [на Западе] ухудшается, многие из моих друзей в тюрьме или убиты. И практически еженедельно получаю вопросы: дает ли Россия какие-то возможности убежища? И сегодня опять один из моих друзей в суде по поводу того, что он сказал. Вчера то же самое случилось с другим другом», — признался спикер конференции.

Журналист отметил, что такая нехорошая тенденция стала лишь увеличиваться в 2021 году. По его словам, причиной может быть приход к власти в США Джо Байдена. Путконен выразил уверенность, что именно этот факт ввергнул Запад в мир беззакония. Спикер предположил, что правовая система западных стран из-за подобных потрясений может скоро рухнуть окончательно. Началось это еще несколько лет назад, на что указывают ситуации в Австралии и Великобритании.

«Получается, что на Европейском континенте осталась только одна патриотическая сила, одно убежище, одна крепость правосудия — Россия. Вот почему так важно понимать, что требовать правосудия — вся идея исходит из российского мира. Ситуация такая, что Запад находится в шоковом состоянии, вся система правосудия, включая адвокатов и множественные сложные механизмы, перестала работать. Больше система правосудия на Западе не работает», — с сожалением отметил финский журналист.

Он добавил, что в такой страшной ситуации профессионалы своего дела, юристы и адвокаты, можно сказать, ходят в темноте. Публицист уверен, что они готовы услышать умную мысль с российской стороны, однако для Москвы это станет большой ответственностью — взять на себя право управлять всей системой правосудия в Европе.

Главред UMV-Lehti назвал распространившуюся в Финляндии идею, касающуюся паспортов вакцинации, — «расизмом против здоровых людей». Он расценил эту меру как еще один «звоночек» о том, что система правосудия в Европе рухнет в ближайшее время. Революция против западных государств и тех, кого эти страны ведут за собой, и спровоцирует мощную волну исков, которую правосудие не выдержит, констатировал он.

Уже сейчас дела все больше заводят в международных судах, так как национальные заняты под завязку внутренними разбирательствами.

«Сейчас вся эта глобалистская повестка дает силу глобалистам действовать против патриотов, людей консервативных взглядов», — выразил свое мнение Путконен.

Решением вопроса журналист видит объединение и поиск единой причины возникновения этой проблемы. Он уверен, что группировка дел поможет понять, какой существует тренд, как именно применяется эта тираническая сила. Тогда в международных институтах можно будет проанализировать, какие дела решаются во всем мире, а какие свойственны лишь одной стране. Он уверен, что обращая внимание на опыт и то, как люди про него рассказывают, можно собрать цепочку событий, таких дел. А именно подобные иски сближают людей по всему миру.

Следующим шагом, по мнению спикера, стоит найти альтернативные СМИ, через которые этот опыт стоит освещать и доносить до международных организаций.

«По этому вопросу должны сотрудничать и организации по правам человека, и СМИ. Основные источники массовой информации на Западе, естественно, попытаются скрыть эти так называемые злые дела. Естественно, так как они создали эту проблему, они не захотят нести ответственность за последствия», — уверенно подчеркнул публицист.

В заключение журналист подчеркнул, какие основные задачи стоят на пути к обозначенной им цели. Первая — найти все патриотические движения и начать договариваться о сотрудничестве. Вторая зависит от России, так как именно ей необходимо будет предоставить ресурсы для борьбы с проблемой беззакония и взять на себя лидерство в моральной повестке.