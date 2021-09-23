Нефтяники продолжают наращивать добычу в Арктике вопреки глобальному потеплению

Нью-Йорк, 23 сентября. Крупнейшие мировые компании продолжают вкладывать средства в добычу арктической нефти, Инвестиции наращиваются на фоне таяния льдов.

Добыча ископаемого топлива в северном регионе может вырасти в течение пяти лет на 20%, прогнозирует Bloomberg. Ледниковый покров продолжает таять, однако «Газпром», ConocoPhillips, TotalEnergies и прочие компании игнорируют угрозу.

Защитники окружающей среды сравнивают текущую ситуацию с бомбой замедленного действия. Они уверены, что инвестиции финансовых организаций не прекратят стекаться на север, пока не станут очевидны губительные последствия для природы.

«Арктика — это климатическая бомба, и наши исследования показывают, что нефтегазовая промышленность одержима тем, чтобы взорвать ее, сводя на нет наши шансы избежать внезапного ухудшения климата», — отметила активист Аликс Мазуни.

Одним из немногих эффективных рычагов борьбы остается влияние акционеров. Только их мнение заставляет менеджеров нефтяных компаний прислушаться.

Председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов ранее подчеркнул, что Арктика должна быть регионом конструктивного взаимодействия РФ и США.