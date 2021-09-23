Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 20:40
20:40
Экономика
Российские власти определили объем финансирования изоляции Рунета
20:40
Общество
Эксперты «Туту.ру» поделились способами бюджетно отдохнуть на Мальдивах
20:35
Экономика
Эксперты страховых компаний составили рейтинг самых угоняемых машин в России
20:34
Общество
Прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода
20:34
Общество
Готовим меньше, общаемся больше: дизайнер рассказала, как оформить кухню в современном стиле
20:34
Политика
Правозащитница Тэрада поделилась историей о 888 днях заключения в тюрьмах США
20:34
Армия
Daily Express: Россия может подготовить мощный ответ на создание альянса AUKUS
20:31
Общество
А путь и далек, и долог: главное о профессии геолога
20:31
Политика
Правозащитница Меркачева предложила обозначить права иностранцев в тюрьмах по всему миру
20:28
Политика
Александр Рар назвал антироссийскую позицию Бербок бессмысленной
Все новости

Нефтяники продолжают наращивать добычу в Арктике вопреки глобальному потеплению

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 20:12
Экономика
Нефтяники продолжают наращивать добычу в Арктике вопреки глобальному потеплению
gazprom-neft.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Нью-Йорк, 23 сентября. Крупнейшие мировые компании продолжают вкладывать средства в добычу арктической нефти, Инвестиции наращиваются на фоне таяния льдов.

Добыча ископаемого топлива в северном регионе может вырасти в течение пяти лет на 20%, прогнозирует Bloomberg. Ледниковый покров продолжает таять, однако «Газпром», ConocoPhillips, TotalEnergies и прочие компании игнорируют угрозу.

Защитники окружающей среды сравнивают текущую ситуацию с бомбой замедленного действия. Они уверены, что инвестиции финансовых организаций не прекратят стекаться на север, пока не станут очевидны губительные последствия для природы.

«Арктика — это климатическая бомба, и наши исследования показывают, что нефтегазовая промышленность одержима тем, чтобы взорвать ее, сводя на нет наши шансы избежать внезапного ухудшения климата», — отметила активист Аликс Мазуни.

Одним из немногих эффективных рычагов борьбы остается влияние акционеров. Только их мнение заставляет менеджеров нефтяных компаний прислушаться.

Председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов ранее подчеркнул, что Арктика должна быть регионом конструктивного взаимодействия РФ и США.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Нефтяники продолжают наращивать добычу в Арктике вопреки глобальному потеплению
нефть арктика глобальное потепление добыча нефти изменение климата
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru