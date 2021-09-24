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Режиссер Роман Артемьев раскрыл, что прячет Александр Баширов за маской фигляра
Шоу-бизнес
Режиссер Роман Артемьев раскрыл, что прячет Александр Баширов за маской фигляра
deboshirfilm.ru  / 

Советский и российский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер Александр Баширов сегодня празднует свой 66-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил актер, режиссер, сценарист Роман Артемьев.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артистом на съемках фильма «Человек из будущего».

«Зная его роли, особенно удачные, всем известные, работая с ним, представить кого-то вместо него невозможно. Да, бывают случаи, их много, когда можно заменить актера на другого, и от этого ничего не изменится. Однако с Сашей это точно невозможно. В своем роде он единственный, неповторимый», — сообщил режиссер.

Режиссер Роман Артемьев рассказал, что скрывает Александр Баширов за маской фигляра
Global Look Press  / Razhden Gamezardashvili/Russian Look

Роман Артемьев также назвал одну из наиболее ярких, на его взгляд, отличительных черт Александра Баширова.

«Порой смешной, порой фигляр, клоун, а вот за маской, которую мы все любим, наблюдая в кино, это серьезный, очень интересный, глубокий, трогательный человек», — поведал собеседник ФАН.

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Я уверен, что Сашу еще не полностью раскрыли режиссеры, несмотря на то, что он уже достаточно известен, его давно снимают. Уверен, у него еще будут роли, которые нас удивят. Режиссерам я желаю смелости, терпения, таланта и снимать, снимать его. Когда Баширова много, это всегда праздник. Пусть таких праздников и у Саши, и у моих коллег, и у зрителей будет гораздо больше. Я его очень крепко обнимаю, люблю, ценю. Желаю всего самого-самого хорошего, потому что Саша Баширов — настоящий!» — подытожил Роман Артемьев.

Режиссер Роман Артемьев рассказал, что скрывает Александр Баширов за маской фигляра
TACC  / Геодакян Артем

Ранее режиссер Владимир Нахабцев-младший через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Голубкину. По его словам, во время работы с артисткой ему иногда казалось, что она не играет, а ведет себя как в обычной жизни.

Режиссер Роман Артемьев рассказал, что скрывает Александр Баширов за маской фигляра
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Роман Артемьев раскрыл, что прячет Александр Баширов за маской фигляра
артемьев баширов
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