Аддис-Абеба, 23 сентября. Столицу Эфиопии украсили художественными рисунками. Агентство по развитию и управлению облагородило несколько дорожных мостов и стен возле главной дороги Боле яркими росписями.

Также визуальное разнообразие подчеркивает великолепие достопримечательностей города, таких как Шегер и парк Энтоно. Помимо настенных украшений, власти Эфиопии занялись восстановлением разделителей дорог и переукладкой тротуаров.

Кроме развития инфраструктуры и улучшения внешнего вида Аддис-Абебы, большое внимание правительство уделяет укреплению сотрудничества с партнерами страны. Ранее эфиопские делегаты встретились с представителями ведущей российской компании «ТОПОЛ-ЭКО» для обсуждения постройки в крупных городах подземной канализационной сети. Это позволит предотвратить затопления, вызываемые затяжными ливнями.

Также эфиопская фирма Bazra Motors заключила с АвтоВАЗом контракт о создании завода по выпуску машин марки LADA. Современное оборудование позволит компании производить автомобили Granta, Vesta, XRay и другие модельные ряды.