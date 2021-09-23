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Психориторик Дзюба увидела изменения в поведении Зеленского на публике
Политика
Психориторик Дзюба увидела изменения в поведении Зеленского на публике
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 23 сентября. Президента Украины Владимира Зеленского научили следить за мимикой и жестами во время публичных выступлений. Об этом сообщила психориторик Татьяна Дзюба.

Эксперт проанализировала выступление украинского лидера на Генассамблее ООН и увидела изменения в его поведении. Татьяна Дзюба заметила, что президент проговаривал вызубренный текст, который был отрепетирован сотню раз, передает «Украина.ру».

«По жестам его практически нельзя "прочитать", с ним явно работают психологи и специалисты по языку жестов, лицо по-прежнему "гуляет", но гораздо меньше, чем раньше», — отметила Дзюба.

Психориторик отметила, что глава государства сменил команду политтехнологов. Именно поэтому в этот раз он выглядел «абсолютно иначе, чем раньше».

Кроме того, эксперт обратила внимание на речь Зеленского, когда он говорил на украинском языке. В тот момент глава государства был очень напряжен, однако, перейдя на русский — заметно расслабился. Дзюба раскрыла причину такого внезапного изменения. Дело в том, что русский является родным языком президента, поэтому ему проще на нем разговаривать.

Ранее сообщалось, что во время выступления на Генассамблеи ООН Зеленский сравнил организацию с «супергероем на пенсии, который забыл, на что способен». Он призвал «реанимировать» объединение, чтобы оно вновь было способно решать современные проблемы.

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