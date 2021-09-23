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Россия поможет Эфиопии с постройкой комплекса подземных канализаций для борьбы с наводнениями
Весь мир
Россия поможет Эфиопии с постройкой комплекса подземных канализаций для борьбы с наводнениями
Федеральное агентство новостей  /  Антон Белов

Аддис-Абеба, 23 сентября. Представители крупной российской компании «ТОПОЛ-ЭКО» (ТЭ) встретились с делегатами из Эфиопии. Участники мероприятия обсудили проблемы экологии и разработали план по развитию дальнейшего сотрудничества.

Основным профилем фирмы ТЭ является производство автономных канализаций. Именно строительство сточной инфраструктуры позволит африканским жителям решить проблему затоплений.

Каждый раз в сезоны затяжных ливней реки выходят из берегов. Потопы лишают людей крова и урожая, а главное — угрожают их безопасности.

Канавы, которые жилищные компании прокапывают вдоль дорог, не спасают ситуацию, так как многие неосведомленные граждане забивают их бытовым мусором и отходами. Сотрудничество с «ТОПОЛ-ЭКО» позволит Аддис-Абебе защитить население страны от природной угрозы и обеспечить хороший отток воды в городах, проложив сеть подземной канализации.

Ранее эфиопская компания Bazra Motors подписала контракт о строительстве завода по производству автомобилей марки LADA с российским АвтоВАЗом.

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африка эфиопия
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