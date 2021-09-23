Зеленский заявил об открытости Украины для крупного бизнеса

Киев, 23 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие Верховной радой закона об олигархах.

По словам главы государства, он приветствует закон о деолигархизации. В Twitter он написал, что Украина открыта для крупного бизнеса, а не для олигархического влияния на чиновников, политиков и СМИ.

«Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Спасибо всем депутатам за поддержку!» — написал Зеленский в соцсети.

Принятие закона также прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, этот день стал самым важным «в новейшей истории Украины». Данилов считает, что документ является «точкой выбора между будущим и прошлым».

«За 30 лет нашу страну часто вели ложными путями, заводя в тупики или пытаясь направить нас по старому "московскому тракту", который усеян костями украинцев», — написал он в Facebook.

Секретарь СНБО заключил, что Украина должна избавиться от кланово-олигархической системы.

Ранее Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с влиянием олигархов. За документ выступили 279 парламентариев при 226 необходимых голосах.