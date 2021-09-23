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Советник губернатора Ленобласти Владимиров заявил о нарушении прав человека на Украине

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 19:45
Общество
Советник губернатора Ленобласти Владимиров заявил о нарушении прав человека на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 сентября. Украинские спецслужбы показали беспрецедентный уровень нарушения прав человека, заявил советник губернатора Ленинградской области по международным отношениям Герман Владимиров.

Таким образом в эфире международной онлайн-конференции Фонда борьбы с репрессиями он прокомментировал появление на Украине секретных тюрем, где долгое время незаконно удерживали и подвергали пыткам людей. Как отметил Владимиров, даже ООН и международные правозащитные организации не смогли повлиять на киевское руководство.

Делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток пыталась добиться соблюдения прав человека, но была вынуждена покинуть Украину. Дело в том, что сотрудники Службы безопасности Украины запретили правозащитникам посещать места, где, предположительно, находились секретные тюрьмы. Это произошло 26 мая 2016 года, а спустя несколько месяцев европейские парламентарии обратились лично к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Его призвали выполнять обязательства по уважению демократии и прав человека.

«Депутаты сослались на 14-й доклад миссии ООН по мониторингу прав человека на Украине, где сказано о широком использовании СБУ пыток, незаконных арестов и существовании пяти тайных тюрем», — объяснил Владимиров.

Хотя в ООН фиксировали сотни случаев незаконного задержания, исправить ситуацию европейским парламентариям так и не удалось. Киевские власти попросту проигнорировали обращение.

Ранее финские журналисты оценили деятельность Фонда борьбы с репрессиями, направленную на борьбу с полицейским произволом. Так, всего за пять месяцев работы ФБР направил 239 обращений как властям государств с призывом обратить внимание на случаи нарушения прав человека.

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