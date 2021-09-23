Китай раскритиковал США за ужесточение санкций в отношении Эфиопии

Аддис-Абеба, 23 сентября. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь озвучил позицию Пекина касательно санкций, которые угрожают ввести США в отношении Эфиопии.

«Китай считает, что международное право и основные нормы, регулирующие взаимодействие между странами, должны строго соблюдаться. Мы против необоснованного давления с помощью ограничений и запретов для вмешательства в дела суверенного государства.

Эфиопия является нашим стратегически важным партнером в Африке. Ее правительство обладает достаточной мудростью и способностью должным образом урегулировать внутренние разногласия. Мы надеемся, что республика сможет достичь национального примирения и восстановить порядок в ближайшее время», — заявил Лицзянь.