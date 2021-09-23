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Китай раскритиковал США за ужесточение санкций в отношении Эфиопии
Весь мир
Китай раскритиковал США за ужесточение санкций в отношении Эфиопии
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Аддис-Абеба, 23 сентября. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь озвучил позицию Пекина касательно санкций, которые угрожают ввести США в отношении Эфиопии.

«Китай считает, что международное право и основные нормы, регулирующие взаимодействие между странами, должны строго соблюдаться. Мы против необоснованного давления с помощью ограничений и запретов для вмешательства в дела суверенного государства.

Эфиопия является нашим стратегически важным партнером в Африке. Ее правительство обладает достаточной мудростью и способностью должным образом урегулировать внутренние разногласия. Мы надеемся, что республика сможет достичь национального примирения и восстановить порядок в ближайшее время», — заявил Лицзянь.

Дипломат призвал США отказаться от санкций и оказать Аддис-Абебе уместную поддержку в стабилизации ситуации.

Ранее Вашингтон запретил экспорт оборонного вооружения в Эфиопию и Эритрею, чем искусственно ограничил возможности правительственных войск в борьбе с сепаратистами на севере страны.

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