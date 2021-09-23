МИД РФ опроверг встречу Лаврова и Блинкена на ногах в рамках Генассамблеи ООН

Москва, 23 сентября. Министерство иностранных дел России сообщило о встрече главы Госдепа США Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По имеющимся данным, дипломаты просто поприветствовали друг друга на полях Генассамблеи ООН. Никаких переговоров на ногах не было, резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Лавров провел первую рабочую встречу с великобританской коллегой Элизабет Трасс. Стороны детально обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, а также необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Стоит отметить, что Лавров запланировал около 25 встреч в рамках мероприятия.