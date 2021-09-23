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МИД РФ опроверг встречу Лаврова и Блинкена на ногах в рамках Генассамблеи ООН

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 19:45
Политика
МИД РФ опроверг встречу Лаврова и Блинкена на ногах в рамках Генассамблеи ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 23 сентября. Министерство иностранных дел России сообщило о встрече главы Госдепа США Энтони Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По имеющимся данным, дипломаты просто поприветствовали друг друга на полях Генассамблеи ООН. Никаких переговоров на ногах не было, резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Лавров провел первую рабочую встречу с великобританской коллегой Элизабет Трасс. Стороны детально обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, а также необходимость возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке. Стоит отметить, что Лавров запланировал около 25 встреч в рамках мероприятия.

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